        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem başlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 15:55 Güncelleme: 11.12.2025 - 15:55
        Konya'da başlatılan projeyle yer altı su kuyuları akıllı sisteme entegre edilerek, hem tasarruf sağlanacak hem de kayıp ve kaçaklar azalacak.

        Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya'nın yer altı su kaynaklarının daha verimli ve sürdürülebilir yönetilmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Bölgedeki yer altı su kuyularında kapsamlı analiz ve envanter çalışmalarının ardından kuyulardaki pompa, motor, kontrol mekanizmaları ve güç sistemleri modernize edilerek enerji verimliliği yüksek bir yapıya dönüştürülecek.

        Yer altı içme suyu kuyularının uzaktan izlenmesi ve kumandası yapılan mevcut otomasyon sistemine (SCADA) entegre edilecek olan bu projeyle verimlilik artacak.

        Böylece kuyular, yer altı su seviyesine göre çalışan akıllı bir yapıya kavuşturulacak.

        Ayrıca kuyuların korunmasına yönelik kamera ve alarm sistemleri devreye alınarak güvenlik ve operasyonel sürdürülebilirlik güçlendirilecek.

        Proje ile su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, bilinçli tüketim anlayışının yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.

        Kentin su yönetiminde kritik öneme sahip yer altı su kuyularındaki çalışmanın, ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan bölgeye katkı sunması bekleniyor.

