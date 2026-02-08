Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Sanal kumar bağımlılığından kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı

        ALEYNA KARTAL - Konya'da etkilendiği reklamlar nedeniyle sanal kumara başlayan genç, etkisi altına girdiği bağımlılıktan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) terapi hizmetiyle kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanal kumar bağımlılığından kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALEYNA KARTAL - Konya'da etkilendiği reklamlar nedeniyle sanal kumara başlayan genç, etkisi altına girdiği bağımlılıktan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) terapi hizmetiyle kurtuldu.

        A.K, 2009'da reklamlarından etkilenerek sanal kumar oynamaya başladı.

        Önce az miktarda, zamanla bağımlı hale gelince daha fazla para kaybetmeye başlayan 32 yaşındaki A.K, giderek yalnızlaştığını, ailesiyle ve çevresiyle sorunlar yaşadığını fark etti.

        İş yerine gelen YEDAM yetkililerinin yaptığı sunumda, bağımlı kişilerin yaşadıklarını saydıklarında kendisinde de aynı sıkıntıların olduğunu fark eden A.K, zaman kaybetmeden bir yıl önce Yeşilaya başvurup YEDAM uzmanlarından destek almaya başladı.

        Bağımlılıktan kurtulan ve yaşadıklarının herkese ibret olmasını isteyen A.K, yalnızlaştığı zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

        -"İnsan, istediğinde çok rahat ve kararlı şekilde sürece devam edebiliyor"

        Zorlu süreci atlatmanın huzurunu yaşadığını belirten A.K, bağımlı olduğunu fark edince hemen harekete geçtiğini söyledi.

        A.K, bağımlılıktan kurtulduktan sonra hayatında yeni bir sayfa açtığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Kumardan kurtulduğumda yediğim yemekten tat almaya başladım. Nefes aldığımı fark ettim. Dışarıda bir hayatın var olduğunun farkına vardım. Bu, sadece maddi olarak değil manevi olarak da insanı kendine getiriyor. Ailemin olduğunu anladım. Onlar için yaşamanın farkına vardım. İnsan, her şeyi başarabilir. Sadece neyle mücadele ettiğini bilmesi gerekiyor. Ailem bana her zaman destek çıktı. Onlar bana maddi ve manevi olarak destek verdi. Sosyal biri olduğum için kolay kurtuldum. Kendimi dış dünyadan koparmadım. Sosyal ortamdan uzaklaştığımı fark edince kurtulmam daha kolay oldu. İnsanın karar verip, kendisini ikna edip yola çıkması gerekli. Başkalarının zoruyla yapılan şeyler, bir yerde kopma noktasına geliyor. İnsan, istediğinde çok rahat ve kararlı şekilde sürece devam edebiliyor."

        - "Burası insanların içlerini döktüğü bir dertleşme yeri"

        A.K, YEDAM'ın bağımlıları sosyal faaliyetlerle hayata kazandırdığını dile getirdi.


        YEDAM'ın insanların içlerini döktüğü dertleşme yeri olduğunu ifade eden A.K, "Çünkü bağımlılıkta insan içine kapanıyor, sonrasında bu ruhsal durumun içinden çıkamıyor. Bu, olumsuz bir durum olduğu için insan sevdikleriyle bu durumu paylaşamıyor. Burada samimi şekilde sıkıntılarınızı söyleyebiliyorsunuz. Onlar, o sıkıntılar hakkında bize yol gösteriyor. Sosyal olarak etkileşim içinde olmamızı sağlıyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Herkes bu soruyu soruyor
        Herkes bu soruyu soruyor
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencisi 58 yaşındaki kadın azmiyle çevresindekilere örnek oluy...
        Üniversite öğrencisi 58 yaşındaki kadın azmiyle çevresindekilere örnek oluy...
        Konya'nın yüksek kesimlerinde kardelenler görücüye çıktı
        Konya'nın yüksek kesimlerinde kardelenler görücüye çıktı
        Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Tiyatro Topluluğundan eğlence dol...
        Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Tiyatro Topluluğundan eğlence dol...
        'Habib-i Neccar Camii'ndeki restorasyonda Türkiye'ye iz bırakacak bir iş çı...
        'Habib-i Neccar Camii'ndeki restorasyonda Türkiye'ye iz bırakacak bir iş çı...
        'Organik' diye satılan ürünlere dikkat
        'Organik' diye satılan ürünlere dikkat
        Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı