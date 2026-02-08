Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinde ve evinde 800 uyuşturucu hap bulunan şüpheli F.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.