        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        08.02.2026 - 15:30
        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinde ve evinde 800 uyuşturucu hap bulunan şüpheli F.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

