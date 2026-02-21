Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da 82 yaşındaki hastaya küçük kesiyle hayat kurtaran kalp ameliyatı

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da 82 yaşındaki hastanın akciğerinden gelen temizlenmiş kanın sol karıncığa geçişini sağlayan kalpteki mitral kapağa küçük kesiyle ulaşılarak kapak, başarılı şekilde onarıldı.

        21.02.2026 - 11:09
        Konya'da 82 yaşındaki hastaya küçük kesiyle hayat kurtaran kalp ameliyatı
        Beyşehir ilçesinde yaşayan Ali Güleroğlu, nefes darlığı şikayetiyle acil servisten Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

        Şiddetli mitral kapak yetmezliği nedeniyle akciğer ödemine giren ve entübasyon (solunum desteği) sınırına kadar gelen hastayı, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Görmüş ve ekibi hızla değerlendirmeye aldı.

        Mitral kapağı başarılı şekilde onarılan Güleroğlu'nun, şikayetleri sona erdi.

        - Operasyon hayat kurtarıcı

        Prof. Dr. Görmüş, AA muhabirine, ileri yaştaki hastasının şiddetli mitral yetmezliği olduğunu tespit edince vakit kaybetmek istemediklerini söyledi.

        Mitral kapağı çalıştıran arka yaprakçık altındaki ipliklerde kopmalar olduğunu, bu nedenle onarım yapmayı planladıklarını anlatan Görmüş, yaşı 82 olan hasta için operasyonun hayat kurtarıcı olduğunu dile getirdi.

        Görmüş, ileri yaş hastalarda klasik sternotominin (göğüs kemiğinin önden açılması) iyileşme sürecini uzatabildiğini belirterek şöyle konuştu:

        "Kemiğe bağlı komplikasyonlar, enfeksiyon ve hayatı tehdit eden ciddi problemler olabiliyor. Bu nedenle artık küçük kesilerle ameliyat yapıyoruz. Yine bir açık kalp ameliyatı, kalbi durduruyoruz ancak küçük kesiyle gerçekleştiriyoruz. Hastamızın iman tahtasında kesi yok. Sadece küçük kesiyle kapağa ulaşıyoruz. Değiştireceksek değiştiriyoruz, onaracaksak onarıyoruz. Bu hastamızın kapağını onardık. Sorunlu bölgeyi düzenleyip yeniden dikerek etrafına halka koyduk. Başarılı bir ameliyat oldu. Bundan sonra sadece bir aspirin kullanacak. Herhangi bir yüksek doz kan sulandırıcı kullanmadan, devamlı hastaneye gelip gitmeden hayatını devam ettirecek."

        Küçük kesi yönteminin hastaların daha kısa sürede taburcu olmasını ve günlük yaşama daha hızlı dönmesini sağladığını aktaran Görmüş, bunun hem hasta konforu hem de sağlık sistemi açısından önemli olduğunu ifade etti.

        - "Nefes alamıyordum, şimdi daha iyiyim"

        Tedavisinin tamamlanmasıyla hastaneden taburcu edilen Güleroğlu ise zor günler yaşadığına işaret ederek "Nefes alamıyordum, şimdi daha iyiyim. Ağrım da yok. Ameliyatı küçük kesiyle yapmışlar, mutluyum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

