        Konya Haberleri

        Konya'da yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 20.02.2026 - 20:23 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:23
        Konya'da yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Ali T. yönetimindeki 42 BAT 867 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 2. kilometresinde yoldan çıkarak, şarampoldeki yüksek gerilim hattı direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve MEDAŞ ekipleri sevk edildi.

        MEDAŞ ekipleri, kaza nedeniyle kopan kablolardaki elektrik akımını kesti.

        Yaralanan sürücü ile İbrahim T. ve Fatih G. araçtan çıkarılarak, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

