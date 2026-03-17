Beyşehir'de 4-6 yaş kuran kursu öğrencileri kumbaralarındaki paraları TDV'ye bağışladı

Beyşehir İzzet-Ayşe Taşdelen 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Beyşehir Şubesi'ne bağışladı.





Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş, minik öğrencilerin sergilediği bu örnek davranışın çok anlamlı olduğunu belirterek, kendilerine ve ailelerine teşekkür etti.



Aktaş, küçük yaşlarda kazanılan paylaşma ve yardımlaşma bilincinin toplum açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunun bu tür güzel davranışlarla daha da güçlendiğini ifade etti.



Küçük yaşta paylaşma ve yardımlaşma bilinciyle hareket eden öğrencilerin bu davranışı takdir topladı.

