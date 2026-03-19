MEMLEKET SOFRASI - Höşmerim

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın geleneksel mutfağında önemli bir yere sahip höşmerim, özel günlerde ve misafir sofralarında sevilerek tüketilen yöresel tatlılar arasında yer alıyor.



Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Selçuklu saray mutfağının zenginliğini bugüne taşıyan Konya'nın tatlılarından höşmerimin yapımı anlatıldı.



Kendine özgü pişirme yöntemiyle hazırlanan tatlıda su yerine süt ve kaymak kullanılması, höşmerime karakteristik lezzetini ve kıvamını kazandırıyor.



Konya höşmerimi, sade yapısıyla, peynir ve irmik kullanılarak yapılan Balıkesir ve Trakya gibi yörelerin höşmerimlerinden ayrışıyor.



Tatlının yapımını AA muhabirine anlatan şef Fatma Savca, özgün tarifin korunmasına önem verdiklerini söyledi.



Uzun süre karıştırılarak yapılmasının emek isteyen bir süreç olduğunu vurgulayan Savca, "Höşmerim Konya mutfağında nesilden nesile aktarılan tariflerden biridir. Yapımında kullanılan süt ve kaymağın taze olması lezzeti doğrudan etkiler. Tatlı pişerken renk ve kıvamın dikkatle takip edilmesi gerekir." dedi.



Konya höşmerim tatlısı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:



Malzemeler (6 kişilik)



440 gram buğday unu

600 gram beyaz şeker

1 kilo kaymak

1,4 litre süt

70 gram tereyağı

Yapılışı

