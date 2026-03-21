Konya'nın Hadim ilçesi beyaza büründü

Konya'nın Hadim ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe genelinde etkili oldu.





Kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı, yüksek kesimlerde yağışın daha yoğun olduğu görüldü.



Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.





Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek, vatandaşları buzlanma, don ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

