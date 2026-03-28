Konya'da kullandığı motosiklet duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde kullandığı motosiklet duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Bülent K'nin (11) kullandığı 42 BDB 884 plakalı motosiklet, Doğrugöz Mahallesi'ndeki mezarlığın duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

