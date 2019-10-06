Afgan çobanların koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afgan çobanların koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Nazır Kazimi (20), kendisi gibi çoban olan aynı ülke vatandaşı Abdulhalim Suri'yi (20), merada koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurarak öldürdü. Kavgada Resul Suhri de (24) aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Nazır Kazimi (20), kendisi gibi çoban olan aynı ülke vatandaşı Abdulhalim Suri'yi (20), merada koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurarak öldürdü. Kavgada Resul Suhri de (24) aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.
Olay, saat 06.30 sıralarında Kala Mahallesi Karakak Yaylası'nda meydana geldi. Çobanlık yapan Afganistan uyruklu Nazır Kazimi ve akrabası Mahmud Hüdayar (20) ile aynı ülke vatandaşı Abdulhalim Suhri ve akrabası Resul Suhri arasında merada koyun otlatma nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nazır Kazimi, av tüfeğiyle Abdulhalim Suhri'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Abdulhalim Suhri ile aldığı sopa darbeleriyle yaralanan Resul Suhri, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdulhalim Suhri, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından Nazır Kazimi ve Mahmud Hüdayar ile olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle koyunların sahipleri Kenan P. ve Menderes B. gözaltına alındı.

KONYA

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor'da hedef ligi en üst sıralarda bitirmek
YEREL HABERLER Konyaspor'da hedef ligi en üst sıralarda bitirmek
Büyükşehir Tiyatrosu, yeni sezonu açıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Tiyatrosu, yeni sezonu açıyor
Obruk Gölü Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile kesin koruma altında
YEREL HABERLER Obruk Gölü Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile kesin ...
Beyşehir Ali Akkanat Yüksekokulunda akademik açılış yapıldı
YEREL HABERLER Beyşehir Ali Akkanat Yüksekokulunda akademik açılış ...
Karatay'da rotayı gençler çizecek
YEREL HABERLER Karatay'da rotayı gençler çizecek
Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'
YEREL HABERLER Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'
Traverten taşı yüklü tır yoldan çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Traverten taşı yüklü tır yoldan çıktı: 1 yaralı
Mısır üretiminin yüzde 30'u Konya Ovası'ndan
YEREL HABERLER Mısır üretiminin yüzde 30'u Konya Ovası'ndan
TÜBİTAK Başkanı: Bilim festivallerinin amacı sadece farkındalık oluşturmak değil
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı: Bilim festivallerinin amacı sadece ...
Konya’da ’Uyum Biz Bize Sohbetler’ etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya’da ’Uyum Biz Bize Sohbetler’ etkinliği ...
7. Konya Bilim Festivaline ilgi büyük
YEREL HABERLER 7. Konya Bilim Festivaline ilgi büyük
Beyşehir’de “Afetlerde Bilinçlilik ve Acil Yardım” konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Beyşehir’de “Afetlerde Bilinçlilik ve Acil Yardım” ...
Deniz canlıları kostümü giyen minik öğrencilerden çevre mesajları
YEREL HABERLER Deniz canlıları kostümü giyen minik öğrencilerden ...
Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2 yaralı
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor
YEREL HABERLER Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor
Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam balkon'
YEREL HABERLER Sahte özürlü raporu aldıran şebekenin şifresi, 'cam ...
Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye TIR çarptı
YEREL HABERLER Otomobilini tamir etmeye çalışan sürücüye TIR çarptı
Aracını tamir etmek için aşağıya inen sürücüye tır çarptı Konya’da araçtan indiği sırada yoldan gelen tırın altında kalan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aracını tamir etmek için aşağıya inen sürücüye tır ...
KTO Karatay’da, Ulusal 7. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER KTO Karatay’da, Ulusal 7. Yapı Mekaniği ...
NEÜ’de Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi düzenlendi
YEREL HABERLER NEÜ’de Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi ...
Tır üzerindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Tır üzerindeki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 1 ...
Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X