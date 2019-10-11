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Başkan Altay: “Dualarımız kahraman askerlerimizle birlikte”

İHA

Cuma Buluşmaları kapsamında Gödene TOKİ Ensar Camisinde vatandaşlarla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Suriye sınırında devam eden "Barış Pınarı" harekatının başarılı geçmesi ve kahraman Türk ordusunun muzaffer olması için milletçe dua ettiklerini söyledi.

Başkan Altay: “Dualarımız kahraman askerlerimizle birlikte”

Cuma Buluşmaları kapsamında Gödene TOKİ Ensar Camisinde vatandaşlarla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Suriye sınırında devam eden “Barış Pınarı” harekatının başarılı geçmesi ve kahraman Türk ordusunun muzaffer olması için milletçe dua ettiklerini söyledi.
Cuma Buluşmaları geleneğine devam eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Gödene TOKİ Ensar Camisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Namaz çıkışında vatandaşların mübarek Cumasını tebrik eden Başkan Altay, Konya’nın farklı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, istişare etmeye önem verdiklerini vurguladı.

“Dualarımız kahraman askerlerimize birlikte”
Suriye sınırında devam eden “Barış Pınarı” harekatıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Başkan Altay, “Ülkemizin uluslararası hukuktan doğan meşru hakları çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonun başarıyla tamamlanmasını ve kahraman ordumuzun muzaffer olmasını diliyoruz. Millet olarak dualarımız kahraman askerlerimize birlikte. Rabbim adaleti tesis etmek, mazlumun hakkını savunmak için canı pahasına mücadele veren kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.
Başkan Altay, operasyondan şehit haberi gelen 25 yaşındaki Konyalı Piyade Onbaşı Yunus Mermer ve tüm şehitler için Allah'tan rahmet ve Türk milletine başsağlığı diledi.

KONYA

11 Ekim 2019 Cuma

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