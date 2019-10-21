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Konya Kitap Günleri sona yaklaşıyor

İHA

Konya'da 1 milyon kitap, 200 yayınevi, 100 yazar ve 321 etkinliğin yer aldığı Konya Kitap Günleri, 27 Ekim Pazar akşamı sona eriyor.

Konya Kitap Günleri sona yaklaşıyor

Konya’da 1 milyon kitap, 200 yayınevi, 100 yazar ve 321 etkinliğin yer aldığı Konya Kitap Günleri, 27 Ekim Pazar akşamı sona eriyor.
Türk kültür ve medeniyetine ilişkin akademik yayınlarıyla ön plana çıkan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, yayınlarını 1827 Ekim tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konyalı kitapseverlerle buluşturuyor. Türk kültür ve sanatının hemen her dalıyla ilgili yayınlarının zenginliğiyle göz dolduran Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, fuarlarda okurlardan büyük ilgi görüyor. Başkanlık 500 civarındaki yayınıyla katıldığı Konya Kitap Günleri'nde okuyuculara yayınlarının tamamını yüzde 50 indirimli olarak sunuyor.
1 milyon kitap, 200 yayınevi, 100 yazar ve 321 etkinliğin yer aldığı Konya Kitap Günleri ile adeta bir kültür bayramı yaşanıyor. Türkiye'nin ünlü yazarlarının katıldığı imza ve söyleşi günleri ile panel, konferans ve seminerlerin yer aldığı Konya Kitap Günleri, 27 Ekim Pazar akşamı sona eriyor.

KONYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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