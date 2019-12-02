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Üniversiteli öğrenciler Akşehir’i gezdi

İHA

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde öğrenim gören 60 öğrenci Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin de katkıları ile Akşehir'de günübirlik bir gezi yaptı.

Üniversiteli öğrenciler Akşehir’i gezdi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde öğrenim gören 60 öğrenci Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin de katkıları ile Akşehir’de günübirlik bir gezi yaptı.
‘Keşif Isparta’ projesi kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Merkezi’nin düzenlediği etkinlik kapsamında Akşehir Belediyesinin de desteği ile Akşehir’e gelen öğrenciler; Süleyman Demirel Üniversitesi Bölüm Şefi Ünal Boyekin liderliğinde Akşehir’in tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Üniversiteli gençler Nasreddin Hoca Türbesi, Gülmece Parkı, Arasta, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Tarihi Ermeni Kilisesi, Garp Hotel, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni, tarihi Akşehir Evleri’nin bulunduğu sokakları, Batı Cephesi Karargahı Müzesi’ni ziyaret etti.
Öğle yemeğini Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası’nda yiyen gençleri ziyaret eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir ve tarihi hakkında bilgiler verdi. Akşehir’in tarihi eserleri, kültürel değerleri, Nasreddin Hoca’sı ve birçok yönüyle gerçekten görülmesi gereken bir kent olduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya, Akşehir’in gizli kalmış turizm potansiyelini ortaya çıkarabilmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Öğrenciler, Akşehir gezisini akşam saatlerinde tamamlayarak ilçeden ayrıldı.

KONYA

02 Aralık 2019 Pazartesi

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