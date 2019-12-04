Şehit Uzman Çavuş Özmen'i, 10 bin kişi uğurladı

HAKKARİ'de, yol kontrol noktasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatının patlaması sonucu göğsünden yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Recep Özmen´in (25) cenazesi, Konya´nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

HakkariÇukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, silahının bomba atarının patlaması sonucu göğsünden yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehidin cenazesi dün gece Konya´nın Akşehir ilçesine getirildi. Bugün de şehidin cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından, Gazi Pazarı´nda tören düzenlendi.

Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, babası Salih Özmen, eşi Beyza Özmen, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Dini ve askeri törenin ardından şehit Özmen'in cenazesi, Akşehir Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.



KONYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.