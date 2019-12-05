Başkan Erdal’dan 'Elektronik Uygulamalar' açıklaması

Konya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi mükelleflerinin belge düzeni ve iç işleyiş sistemlerinde köklü değişiklikler yaşanacağını, vergi ve muhasebe süreçlerinin daha hızlı bir şekilde elektronik ortama taşınacağını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Abdil Erdal, “19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik uygulamalara ‘eFatura, eDefter, eArşiv Fatura, eSevk İrsaliyesi, eSerbest Meslek Makbuzu, eMüstahsil Makbuzu, eBilet vb.’ yönelik geçiş sürelerinde, zorunluluk kapsamlarında ve belge türlerinde, ayrıca aynı gün ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 240 ve 456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde de bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle birlikte, vergi mükelleflerinin belge düzeni ve iç işleyiş sistemlerinde önemli değişimler yaşanacaktır. Özellikle mükelleflerin vergi ve muhasebe süreçleri daha hızlı bir şekilde elektronik ortama taşınacaktır” dedi.



"Efaturaya geçiş tarihleri earşiv fatura içinde geçerlidir"

Başkan Erdal, eFatura, eDefter, eArşiv Fatura, eSevk İrsaliyesi, eSerbest Meslek Makbuzu, eMüstahsil Makbuzu hakkında da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdal, “2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak edeftere geçecektir. 2018 ve 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler 01 Temmuz 2020 tarihinde zorunlu olarak efaturaya geçmek zorundadır. Brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 5 milyon TL’yi 2020 yılı ve takip eden hesap dönemlerinde geçen mükellefler ilgili yılı takip eden yılın ayından 2021 yılı itibaren efatura kullanmak zorunda olacaklardır. Halen efatura ve edefter tabi olanlar earşiv fatura düzenlemek zorundadır. Efaturaya geçiş tarihleri earşiv fatura içinde geçerlidir. Efaturaya tabi olmayanlar earşiv faturaya tabi olmamaktadır. 01 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbapları 01 Haziran 2020 tarihin itibaren eserbest meslek makbuzu kullanmak zorundadır. 01 Şubat 2020 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise, işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar eserbest meslek makbuzu kullanmak zorundadır. Efatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren eİrsaliye kullanacaklardır. Efatura uygulamasına kayıtlı olan ve hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren eirsaliye kullanacaklardır. Egider pusulası uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler. Başkanlık mükellef, sektör ve faaliyet alanları itibariyle en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek egider pusulası uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarını belirlemeye yetkilidir” şeklinde konuştu.





"Efatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler earşiv fatura uygulamasına da geçmek zorunda"

E fatura kullanmak zorunda olanlar 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren emüstahsil makbuzu kullanmak zorunda olduğunu söyleyen Başkan Erdal, Efatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e arşiv fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapıldığını belirtti. Başkan Erdal, “Eski uygulamada efatura düzenlemekle yükümlü mükellefler müşterisinin edeftere tabi olmaması durumunda kağıt fatura yazabiliyorken yenilenen uygulamada bahsi geçen kişilere (edeftere tabi olmayan müşterilere) earşiv faturası düzenlenecektir. Eticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları efatura ve earşiv fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır. Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını eserbest meslek makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır. Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren efatura, earşiv fatura, eirsaliye, emüstahsil makbuzu uygulamaları ile edefter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri sigorta poliçeleri ile sigorta komisyon gider belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de döviz alım satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan gider pusulası belgesi ebelge olarak düzenlenebileceğini vurgulayan Başkan Erdal, “Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında efatura, earşiv fatura, eirsaliye ve edefter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir. Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde eirsaliye kullanma zorunluluğu demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin eirsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür. Efatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda emüstahsil makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir” diye konuştu.

KONYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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