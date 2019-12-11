SOLOTÜRK ekibi NEÜ’de öğrencilerle buluştu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gösteri ekibi SOLOTÜRK, Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

NEÜ Hürkuş Topluluğu tarafından Abdullah Uzun Konferans Salonunda düzenlenen programda ilk olarak Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer ve SOLOTÜRK Pilotu Yüzbaşı Serdar Doğan sunumlarını gerçekleştirdi. Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer, SOLOTÜRK ekibini salondakilere tanıttı. SOLOTÜRK Pilotu Yüzbaşı Serdar Doğan ise, yaptığı uçuşlar hakkında bilgiler verdi. Yüzbaşı Doğan, dünyada sadece SOLOTÜRK’ün yapabildiği hareketleri anlatarak SOLOTÜRK olarak aldıkları ödüllerden bahsetti. Sunumun ardından Yüzbaşı Doğan ve Yüzbaşı Biçer, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Program Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Özgür Dündar’ın ekibe plaket takdimi ve imza etkinliği ile sona erdi.

KONYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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