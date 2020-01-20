Selçuklu Belediyesi Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi’nden tam not aldı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Ankara Ticaret Odası Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen ’Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ ne katılan Selçuklu Belediyesi akıllı şehir tanıtım standı ile fuara damga vurdu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen akıllı şehirler ve belediyeler kongresi, Ankara Ticaret Odası Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. 31 ülkeden ulusal temsilcilerin katıldığı fuara, Selçuklu Belediyesi de faaliyetlerinin tanıtıldığı akıllı şehir standı ile katıldı. Akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesinin amaçlandığı kongrede, belediyelerin ulaşım, trafik, içme suyu, aydınlatma ve elektronik ödeme gibi hizmetlerde akıllı dijital teknolojileri kullanarak şehirlerin yönetimi ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılması yönünde yapılan çalışmalar sergilendi.



“Selçuklu’nun akıllı belediyecilik uygulamaları yoğun ilgi gördü”

Dünyanın ve Türkiye’nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçinin buluşma noktası olan fuarda kadim Selçuklu Medeniyeti başta olmak üzere Selçuklu Belediyesinin faaliyetleri anlatıldı. Çok sayıda Konyalı ziyaretçinin akın ettiği fuarda vatandaşlar Selçuklu Belediyesinin akıllı çevre, akıllı ulaşım, akıllı enerji, akıllı yapı ve akıllı mekan uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen kongrenin belediye hizmetlerinde akıllı dijital teknolojilerinin kullanımının önünü açtığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından katılan uzmanların ve yerel yöneticilerin görüşlerini sunduğu toplantılarla belediyelerin vatandaşlara daha etkin hizmet sunduklarına dikkat çekti. Türkiye’nin akıllı şehirler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını anlatan Başkan Pekyatırmacı, “Belediyelerin akıllı şehir kavramı çerçevesinde altyapı, güvenlik, enerji, yönetim, eğitim ve öğretim, sağlık, bina ve ulaşım gibi alanlarda önlerinde çok geniş bir potansiyeli bulunuyor. Bu alanlardaki uygulamaların ortak amacı daha az maliyetle daha verimli ve etkili hizmet sunabilmektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Genel Sekreteri Frederic Vallier’in akıllı şehirlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik, Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasının ödül töreni ile sona erdi.

KONYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:31

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