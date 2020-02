TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı Projesi Karatay’da hayata geçti

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında Karatay’daki tüm okullara “TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı” kurulması projesi, düzenlenen törenle hayata geçirildi.

İlçe genelinde eğitim çağındaki bütün çocuk ile gençlerde bilim ve teknoloji kültürünün oluşturulması, bilim okuryazarlığı düzeyinin artırılması ve her yaştan insanın bilimle tanıştırılıp sevdirilmesi gibi daha birçok amacı bulunan projenin açılış programı, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın konuşmasıyla devam etti.



“Karatay’daki tüm okullara TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurduk”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocuk ve bilim dendiğinde ilk akla gelenin genellikle merak etme, soru sorma, yanıt bulma, anlama ve ilişki kurma gibi kavramlar olduğuna vurgu yaparak bilimi çocuktan, çocuğu da bilimden ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, çocukların sürekli olarak öğrendiğini ve sınırsız enerjilerini kendi yetenek ve becerilerini keşfetmek için kullandıklarını ifade ederek, “Karatay Belediyesi olarak bizler de bilimi çocuklara sevdirmek için Türkiye’de bir ilk olan TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplığı Projesi’ni bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında ‘TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplığı’nı ilçemiz genelindeki 7 anaokulu, 59 ilkokul, 49 ortaokul, 29 lise ve 2 de özel eğitim kurumu olmak üzere toplam 146 okulda kurulumlarını tamamladık. Oluşturduğumuz 146 adet kitaplıkta sadece TÜBİTAK tarafından basılan toplamda 16 bin 916 birbirinden kıymetli yayın bulunuyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin okullarında alacakları eğitimlerinin yanında, bu kitaplıklardan da faydalanılarak evlatlarımızın yaptığı gözlemlerle ve edindikleri bilgilerin işlenmesine, düşüncelerinin gelişmesine, bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacaktır” ifadelerini kullandı.



“Çocuklarımızda bilim merakını arttırıp bilimi sevdirmeyi amaçlıyoruz”

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı projesiyle aynı zamanda Karataylı öğrencilerin bilimle tanışıp bilimi sevmelerine vesile olmayı, yine öğrencilerde bilim ve teknoloji kültürü oluşturulması ile bilim okuryazarlığı düzeyinin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu projeyi bu bağlamda çok önemsediklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Ben bu vesileyle; düşünce ve planlama aşamasından hayata geçiş sürecine kadar bu projemizde bizlere büyük destek veren TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal ve kıymetli ekibine, Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak’a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali Büyük ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Sami Sağdıç’a, tüm okul yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Okullarımıza kazandırdığımız ‘TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplıklarının çocuklarımızın özgün fikir ve çalışmalarını keşfedecek gelişmelere katkı sunmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



“Konya tarihten gelen geleneğini sürdürüyor

Hasan Kılca’nın ardından söz alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediyesinin eğitime yönelik olarak birçok proje ve yatırım yaptığına vurgu yaparak eğitime dair hassasiyeti dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Başkan Altay, “İçerisinde bulunduğumuz asır bilim asrı. Bilimsel gelişmelere ayak uyduran toplumlar ayakta kalacak diğerleri de zamanla yok olup gidecekler. Türkiye, 21. yüzyıla geleceğini çok iyi planlayan bir kadroyla girdi. Liderliği tartışılmaz, bilime verdiği önemi ise tüm dünyanın bildiği bir Cumhurbaşkanımız var. Şimdi onun önderliğinde gençlerimizle bilimsel faaliyetlerde en önde yer alıyoruz. Bugün de Karatay Belediyemiz Türkiye’ye örnek bir projeye imza attı. Belediye Başkanımızı kutluyorum. Kitaplar, gelecekte bilim insanı olmanıza katkı sunacaktır” diye konuştu.



“Bilim her yerde bilim Karatay’da”

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı Projesi’nin açılışına katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da projeyi kendilerine getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederek; bilime ve teknolojiye verdikleri her desteğin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Hasan Mandal, “Bilim Her Yerde Bilim Karatay’da sloganıyla yola çıktığımız bu projemizde Belediye Başkanımız Hasan Kılca, Karatay'ın tüm okullarını bilim kitaplıklarıyla donatmak istediklerini söyledi. Bizler de severek kabul ettik. Şahsım ve kurumum adına bu eğitim sevgisinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Konya'nın bilim ve teknolojiyle gelişen sürecine katkıda bulunmak bizler için gurur kaynağı oluyor. Bugün Belediyemiz; bilgiyi üreten, teknolojiyi üreten bir ülke olma noktasında birer girişimci olmanız için çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Başlatılan bu girişimin hem Karatay'a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Konya belediyeleri eğitime verdikleri destekle örnek oluyor”

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise eğitime verdiği destekle Türkiye’ye örnek olan Karatay Belediyesi’ne teşekkür etti. Vali Toprak, Selçuklu başkenti Konya'nın bilimin merkezi olduğunu vurgulayarak, “Konya belediyeleri eğitime verdiği destekle Türkiye'de çok ciddi yatırımlar yapıyor. Belediye başkanlarımızın gözündeki heyecan her şeyi anlatıyor zaten. Konya'nın bilimin merkezi olmasında Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapıp ilim irfan merkezi olmasının ve bu geleneği nesilden nesile aktarılmasındaki payı büyük. Karatay Belediyemizin başlattığı bu projeyi Tokat, Gaziantep gibi iller devam ettirecek. Bu da Konyamız adına önemli bir başarıdır. Böyle güzel bir projeyi Konyamıza kazandıran TÜBİTAK Başkanımıza, Karatay belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi ile TÜBİTAK tarafından yapılan işbirliğiyle hayata geçirilen ve Karatay’daki 146 okulda kurulan “TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı”nın açılışı, kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Açılışın ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, programa katılan öğrencilerle kısa bir söyleşi de gerçekleştirdi ve öğrencilerin hem TÜBİTAK faaliyetleri hem de bilim ile teknoloji alanındaki son gelişmeler hakkındaki sorularını yanıtladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’ndaki açılış programına; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, diğer Karatay ilçe mülki amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

