Konya'da 4.Ulusal Bilim Kampı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları arasında düzenlenen 4. Ulusal Bilim Kampı Konya’nın ev sahipliğinde başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulları 4. Ulusal Bilim Kampı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğinde, il milli eğitim müdürlüğü ev sahipliğinde başladı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, kampın 81 ilden gelen katılımcılarla yapılmış olan en güzel programlardan biri olduğunu belirterek, geleceğin bilim adamlarının, geleceğin Türkiye’sinden dünyaya mühür vuracak gençlerin çıkarılmasında en güzel çalışma olacağına inandığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamları Öğrenme Süreçleri Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Daire Başkanı Mehmet Bölücek, her yıl farklı bir ilde farklı bir okulun koordinesinde gerçekleştirilen Ulusal Bilim Kampı’nın dördüncüsünün bu yıl Konya’da yapıldığını ifade ederek, Konya’nın medeniyetlerin merkezi bir şehir olduğunu, kampla ilgili yapılan tüm görüşmelerin olumlu sonuçlandığını dile getirdi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, hedeflerinin kamptaki gençlerden gelecek dönemlerde Türkiye’ye ve dünyaya damga vurabilecek, ses getirebilecek bilim insanları çıkarmak olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, belediyelerin; sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalarda bulunması gerektiğini, bunun örneğini Konya’da gördüklerini belirterek, programa emek ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, kampın Konya’da düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, ”Geleceğimizi emanet edeceğimiz pırıl pırıl gençlerin Konya gibi kadim bir şehirde bilimle iç içe olmaları geleceğimiz adına bizlere umut veriyor” ifadelerini kullandı.

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise, eğitimin insan hayatındaki önemine vurgu yaparak, yeni şeyler söylemenin yolunun ve yönteminin eğitim ve bilimden geçtiğini anlattı.

Programa; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, farklı illerden programa katılan il milli eğitim müdürleri, protokol mensupları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

81 ilden gelen öğrencilerin katılımıyla başlayan 4. Ulusal Bilim Kampına katılacak öğrenciler; Mikro ve Nanoteknoloji, İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi, Eğitimde Dijitalleşme konularında eğitimler alarak yeteneklerini sergileyecek. Projeyle öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerinin geliştirilmesi ve bilimsel çalışmalara teşvik edilmeleri amaçlanıyor.

4. Ulusal Bilim Kampı’nın eğitim aşaması 1114 Şubat, sergi ve ödül töreni aşaması da 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 3 Haziran’da Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen törende ise dereceye giren okullara toplam 50 bin TL ödül dağıtılacak.

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