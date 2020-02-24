Otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı

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Konya’nın Akşehir ilçesi yakınlarında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Afyonkarahisar Karayolu Akşehir ilçesi Karahüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karahüyük Mahallesi’nden Akşehir istikametine doğru ana yola çıkmaya çalışan A.P. yönetimindeki 42 GAU 70 plakalı minibüs ile Akşehir’den Konya istikametine doğru seyir halinde olan H.S. idaresindeki 70 AJ 099 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle, otomobilde bulunan İ.E. (72) ve G.S. (39) yaralandı. Yaralılar Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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