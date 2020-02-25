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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Suça karışmasınlar diye meslek öğreniyorlar

İHA

Konya’da suça karışma oranının yüksek olduğu mahallede hayata geçirilen proje ile mahalle sakinleri iş sahibi olacak, mahallenin gençleri suça karışmasınlar diye sanat öğrenecek.
Konya’nın merkez Karatay ilçesinde, suça karışma oranının yüksek olduğu Tatlıcak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların, özellikle gençlerin iş sahibi olmaları, aile bütçesine katkı sağlamaları için projeler hazırlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan “Tatlıcak’ta Hasır ve Sepet Sanatı Canlanıyor” projesi ile Sepet Örücülüğü Kursu Tatlıcak Eğitim Merkezinde hayata geçirildi. Karatay Kaymakamlığı, Karatay Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezinin işbirliğinde yürütülen projede katılımcılar hasır ve sepet örme sanatını öğrenerek geliştirecek.

"Bu sanatın öğrenilmesi ile vatandaşlarımıza, gençlerimize sahip çıkmış oluyoruz"
Karatay Belediyesi de projeye büyük destek veriyor. Belediye Başkanı Hasan Kılca, Tatlıcak Mahallesini ziyaret ederek kurs merkezinde bulunan kursiyerlerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Tatlıcak Mahallemizde yaşayan hemşehrilerimizin bazı dezavantajları bulunmakta. Burada hasır ve sepet sanatı yeniden canlanıyor inşallah. Karatay Kaymakamlığımızla, KOP idaremizle, İŞKUR İl Müdürlüğümüzle, Halk Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışma şu anda gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz önceden bu sanatı biliyorlardı ama yeni gençlerimiz bunu unutmuşlardı. Suç oranlarının yüksek olduğu, eğitim seviyesinin düşük olduğu bu bölgede inşallah bu sanatın öğrenilmesi ile bu vatandaşlarımıza, gençlerimize sahip çıkmış oluyoruz. Hanelerine, evlerine belli bir miktarda para girecek. İnşallah bu sanatı öğrenerek burada hem gelir seviyeleri artacak, hem de dezavantajlı konumları avantaja dönüşmüş olacak” dedi.

"Ürünlere şimdiden siparişler gelmeye başladı"
Başkan Kılca, burada yapılan ürünlere şimdiden siparişler gelmeye başladığını ifade ederek, “Piyasaya çok kaliteli ürünler çıkıyor. Bu ürünleri birçok kamu kurumları, birçok sivil toplum kuruluşları ve bazı oteller, şirketler şimdiden sipariş vermeye başladılar. İnşallah bu sanat geliştikçe ve belki kooperatif kurulma aşamasına gelecekler. Burada yaşayan vatandaşlarımızın ciddi anlamda gelirleri de artmış olacak” şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız, gençlerimiz imkansızlıklardan yanlış işlere gittiler"
Tatlıcak Mahallesi'nin ileri gelenlerinden Şahin Hakikat da, “Bizim bu 30 senelik mesleğimiz. Biz bunu yapardık, satardık. Gençlerimiz, hanımlarımız, çocuklarımızın tümü bunu yaparlardı. Ama bizim mahallemizi son 12 seneye kadar boş bıraktılar. Bizim elimizden tutan olmadı. Bize bir iş gösteren olmadı. Çocuklarımız, gençlerimiz de imkansızlıklardan yanlış işlere gittiler. Yazık değil mi şimdi cezaevlerinde yatıyorlar. Çocuklar ortalıkta geziyor. Bizim bu olaylardan dolayı ciğerimiz yanıyor. Bizim çocuklarımızın uyuşturucuya, kötü işlere bulaşmaması için belediye bize el atacak, bizim çocuklarımızı işe alacak; işe alınmayanlar da bu el işlerine devam edecek Allah nasip ederse” ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerinden Arife Hakikat, “Devlet bize bu imkanı tanıdıysa bunun devam etmesini istiyoruz. Ustalığımızı geliştirmek istiyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Allah razı olsun kaymakamdan, belediye başkanlarından. Herkes geliyor, ilgileniyor” dedi. Kursta sanatını geliştiren Fatma Tarman da, “Bize imkan tanımalarını isteriz. Başka bir şey istemeyiz. Bizi kurtarmalarını isteriz. Sanatımızın canlanmasını, çoluğumuzun çocuğumuzun meslek sahibi olmasını isteriz” şeklinde konuştu. Tatlıcak Mahallesi'nin eski muhtarlarından Ali Hakikat ise “Burası bizim bir ekmek kapımız oldu. Eskiden bunları bildiğimiz için, elimiz yatkın olduğu için kendimiz biliyoruz ama gençlerimiz bilmiyordu. Şimdi o gençlerimizde öğrenmeye başladı” diye konuştu.

İkinci dönem kurs kayıtları doldu
22 gün sürecek kurs dönemi sonunda Karatay Halk Eğitim Merkezi tarafından kursiyerlere Meslek Edindirme Belgesi verilecek. El sanatları öğretmeni Yasemin Akın tarafından eğitim verilen kursa 20 kadın, 20 erkek kursiyer katılıyor. Kursiyerlerin ürettiği ürünler proje kapsamında ilk etapta Karatay Belediyesi tarafından alınarak satışı yapılacak. Sonrasında ise meslek sahibi olan mahalle sakinlerinin bir araya gelerek bu sanatı devam ettirmesiyle aile bütçelerine katkı sağlanacak. Yapılan bu çalışmalar mahallenin dezavantajlı durumunun düzeltilmesi yolunda katkı sağlayacak. Mahalleli kursa ilgi gösterirken, kursun ikinci dönemi için kayıtların dolduğu belirtildi.

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