Pazar yerindeki meyve satıcıları meyve sineği zararlısına karşı bilgilendirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde satış yapan meyve satıcıları, Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı bilgilendirildi.

Beyşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Beyşehir’de özellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde bulunabilen, turinçgiller, elma, şeftali, kiraz ve çilek gibi ürünlerde vuruk ve çürük bir yapı meydana getirmek suretiyle zararda bulunan Akdeniz meyve sineği zararlısına yönelik ilçe genelinde başlattığı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve İlçe Müdürlüğü görevlileri, konuyla ilgili olarak pazar yerinde tezgahlarında meyve satışı yapan pazarcı esnafını ziyaret etti. Ziyaretlerde Akdeniz meyve sineği zararlısı hakkında esnafı bilgilendiren görevliler, bu canlının bölgeye bulaşmaması ve yayılmaması için alınması gereken tedbir ve önlemlere ilişkin bilgiler verdi. Çevre temizliğinin önemine vurgu yapan görevliler, meyve kabuklarının ve atıklarının çevrede bırakılmadan hemen toplanıp muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekti. Yürütülen çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren meyve satıcıları da, temiz ürün satışı yapıp çevre temizliğine önem verme konusunda daha dikkatli olacaklarını belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, konuyla ilgili bilgilendirme broşürlerini meyve satıcılarının yanı sıra pazara alışverişe gelen vatandaşlara da verdi.

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