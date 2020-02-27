Helikopter destekli çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Helikopter destekli çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı

İHA

Konya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından düzenlenen ambulans helikopterin de kullanıldığı çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Helikopter destekli çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı

Konya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından düzenlenen ambulans helikopterin de kullanıldığı çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Konya UMKE, afetlere hazırlanmak, yaşanabilecek afetlerde can kaybını en aza indirebilmek amacıyla her yıl en az 2 kere eğitim tatbikatı düzenliyor. Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketi sonrasında, bu tarz doğal afetler sırasında neler yapılması gerektiğinin kavranması amacıyla Konya’da ilk kez çığ tatbikatı gerçekleştirildi. Konya’nın Derbent ilçesi Aladağ Kayak Merkezinde yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.
Uygulanan senaryoda; 2 kayakçının kayak yaparken üzerilerine çığ düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar onları kurtarmak isterken ikinci bir çığ felaketi daha meydana geldi ve kar altında kalanların sayısı 6’ya yükseldi. Bu şekilde ihbar alan 50 kişilik bir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi hemen çığın yaşandığı bölgeye geldi. Arama, kurtarma faaliyetlerinde UMKE’ye bir tim de AFAD ekibi eşlik etti. Yapılan çalışmalar sonrasında kar altında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kar altında kalanların birinin durumunun ağır olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter sevk edildi. Ağır yaralı vatandaş sedyeye alınarak önce kar paletli kara ambulansına taşındı, ardından da ambulans helikoptere götürülerek hastaneye sevk edildi. Hafif yaralı olarak kurtarılan diğer vatandaşlar ise, bölgede kurulan Sahra Hastanesine götürülerek tedavileri yapıldı.

“Medikal kurtarma ekiplerimizin önemini burada görmüş olduk”
Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Ülkemizde son günlerde çok üzücü hadiseler yaşanıyor, deprem gibi, çığ gibi. Bunlardan kaçınamadığımız için bunlarla beraber yaşamaktan ziyade tedbirler geliştirip, zararı en aza indirmek bizlerin en büyük görevi. İnsanoğlunun bu yönde çaba sarf etmesi gerekiyor. Onun için de devletimiz uzun yıllardır bazı kurumlar vasıtasıyla bu doğal afetlerle mücadele yönünde çok ciddi çalışmalar yapıyor. Teknolojinin yanı sıra, personelimizin çok hazırlıklı bir şekilde olması amaçlarımız arasında. Bugün burada Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz, AFAD ile beraber bir tatbikat yaptılar. Bir çığ felaketi yaşanmış senaryosu üzerine orada kalan bazı vatandaşlarımıza müdahale ettiler. AFAD’ın ve kurtarma ekiplerinin kar altından, bina altından, toprak altından çıkarmış olduğu insanlarımıza ilk müdahale büyük önem arz ediyor. Orada yerinde yapılmayan bir müdahale iç kanamaya sebep olarak veya değişik bir sebeplerden birkaç gün sonra bile ölüme sebep olabiliyor. Onun için bu medikal kurtarma ekiplerimizin önemini burada görmüş olduk” şeklinde konuştu.

“Kendimizi bu işe hazırlamak amacıyla bu tatbikatı düzenledik”
Vali Toprak, “Bugün de Sağlık Bakanlığımıza ait kurtarma helikopterimiz de, acil olan hastalara, çok ağır olanlara müdahale edip donanımlı sağlık tesislerine ulaştırmak üzere buraya geldi ve senaryo gereği olan bir yaralımızı hastaneye götürdü. Biz tabii burada şunu yapmaya çalışıyoruz; UMKE personelimiz zaten gönüllülük esasına göre çalışıyor. Bunlar normalde bizim sağlık personellerimiz. Fakat böyle bir felaket Türkiye’mizin hangi köşesinde olursa olsun derhal bunlar gönüllülük esasına göre gelip bizim sevk ve idaremizle intikal ediyorlar. Bizim amacımız; inşallah böyle bir felaket yaşamayız ama başımıza geldiğinde de şaşırıp kalmamak, hareketsiz kalmamak, ne yapacağımızı bilmez bir durumda olmamak için biz kendimizi bu işe hazırlamak amacıyla bu tatbikatı düzenledik. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Demek ki görevlerinin bilincindeler, önemini kavramışlar ve en önemlisi ne yapmaları gerektiğini biliyorlar” ifadelerini kullandı.
Düzenlenen tatbikata Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Derbent Kaymakamı Yakup Papaker, Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakkaldan 500 lira haraç isteyip, vermeyince oğlunu bıçaklayan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bakkaldan 500 lira haraç isteyip, vermeyince oğlunu ...
Kenan Sofuoğlu, NEÜ’lü öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Kenan Sofuoğlu, NEÜ’lü öğrencilerle buluştu
(Görüntülü) Konya'da 'Şivlilik' coşkusu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da 'Şivlilik' coşkusu
Konya'da 'Şivlilik' coşkusu
YEREL HABERLER Konya'da 'Şivlilik' coşkusu
Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse rastlanmadı
YEREL HABERLER Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüse ...
Akşehir’de “Sıfır Atık Projesi” hayata geçiyor
YEREL HABERLER Akşehir’de “Sıfır Atık Projesi” hayata geçiyor
Başkan Oprukçu'dan AK Parti İlçe Başkanlığına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu'dan AK Parti İlçe Başkanlığına ziyaret
Yazar Tarık Buğra vefatının 26.yılında Akşehir’de anıldı
YEREL HABERLER Yazar Tarık Buğra vefatının 26.yılında Akşehir’de ...
Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Selçuklu'ya temiz havuz sertifikası
YEREL HABERLER Selçuklu'ya temiz havuz sertifikası
Başkan Abdil Erdal’dan Regaip Kandili Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Abdil Erdal’dan Regaip Kandili Mesajı
Selçuk’ta “Karabağ Meselesi ve Hocalı Soykırımı Sergisi"
YEREL HABERLER Selçuk’ta “Karabağ Meselesi ve Hocalı Soykırımı ...
Başkan Çiğdem Hüyük projeleri için destek istedi
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem Hüyük projeleri için destek istedi
Eskişehir'de cezaevinden kaçan firari Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de cezaevinden kaçan firari Konya'da ...
Fatih Çıtlak’tan “İnsan ve Zaman” konferansı
YEREL HABERLER Fatih Çıtlak’tan “İnsan ve Zaman” konferansı
Hacizli ve çalıntı araçları parçalayıp satanlara operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Hacizli ve çalıntı araçları parçalayıp satanlara ...
Uğur Demirok: Kasımpaşa karşısında hedef 3 puan
YEREL HABERLER Uğur Demirok: Kasımpaşa karşısında hedef 3 puan
Golda Gıda Dubai Gulfood Fuarı’nda hedef büyüttü
YEREL HABERLER Golda Gıda Dubai Gulfood Fuarı’nda hedef büyüttü
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Çalıntı ve hacizli otomobilleri parçalayıp, yedek parça olarak satıyorlardı
YEREL HABERLER Çalıntı ve hacizli otomobilleri parçalayıp, yedek ...
Kılca: “Konya’da Türkiye’ye örnek çalışmalar yapılıyor”
YEREL HABERLER Kılca: “Konya’da Türkiye’ye örnek çalışmalar ...
Konya’da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı
YEREL HABERLER Konya’da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı
Büşra'yı döven komşusu kadın öğretmen, 2 yıl hapis istemiyle yargılanıyor
YEREL HABERLER Büşra'yı döven komşusu kadın öğretmen, 2 yıl hapis ...
DSİ’nin Konya’da içme suyu hamlesi devam ediyor
YEREL HABERLER DSİ’nin Konya’da içme suyu hamlesi devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X