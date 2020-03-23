Durdurulan araçta 3 silah ele geçirildi

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Konya’nın Akşehir ilçesinde ihbar üzerine durdurulan araçta 3 tabanca ile bu tabancalara ait 3 şarjör ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir aracın Beyşehir ilçesinden silah alarak Afyonkarahisar istikametine gideceği yönündeki ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D300 kara yolu üzerinde gerekli tertibatı alarak uygulama noktasında aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 tabanca ile bu tabancalara ait 3 şarjör ele geçirilirken, araçta bulunan U.Y. (25) ve R.K. (29) gözaltına alındı. Şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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