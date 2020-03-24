Bezirci: “Koronavirüsün aşısı yüksek farkındalık ve tedbirlere tam uyumdur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bezirci: “Koronavirüsün aşısı yüksek farkındalık ve tedbirlere tam uyumdur”

İHA

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ulvi Bezirci, koronavirüse (Covid19) karşı holding ve bağlı şirketler bünyesinde tüm Türkiye'de hayata geçirdikleri acil eylem planına dair açıklamalarda bulundu. Bezirci, "Bera Holding olarak, inancımız odur ki, tehdit, fırsat sarkacında ülkemiz, bu badireyi en az hasarla tamamlamış buna karşın direnci artmış ve eşi bulunmaz öğrenimlerle geride bırakmış olacaktır. O yüzden diyoruz ki; 'koronavirüse karşı mücadelenin aşısı bireysel ve toplumsal olarak yüksek farkındalık ve alınan tedbirlere tam uyumdur" dedi.

Bezirci: “Koronavirüsün aşısı yüksek farkındalık ve tedbirlere tam uyumdur”

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ulvi Bezirci, koronavirüse (Covid19) karşı holding ve bağlı şirketler bünyesinde tüm Türkiye’de hayata geçirdikleri acil eylem planına dair açıklamalarda bulundu. Bezirci, "Bera Holding olarak, inancımız odur ki, tehdit, fırsat sarkacında ülkemiz, bu badireyi en az hasarla tamamlamış buna karşın direnci artmış ve eşi bulunmaz öğrenimlerle geride bırakmış olacaktır. O yüzden diyoruz ki; ‘koronavirüse karşı mücadelenin aşısı bireysel ve toplumsal olarak yüksek farkındalık ve alınan tedbirlere tam uyumdur” dedi.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ulvi Bezirci, önceliklerinin; çalışanlarının, ailelerinin, tedarikçilerinin dolaylı olarak da tüm toplumun koronavirüse karşı mücadelede sağlığını korumak olduğunu söyledi. Bezirci, "Bunun için de odağımıza iki önemli hususu almış durumdayız; 4 bin 500 çalışanımızı koronavirüse karşı öncelikle eğitmek, akabinde devletimizin almış olduğu tedbirleri istisnasız tam bir eş güdüm ile yüzde yüz uygulamaktır. Öyle zannediyorum ki hayata geçirdiğimiz ‘insan sağlığı odaklı korunma modeli’ özel sektör için yol gösterici niteliktedir” dedi.

"Koronavirüse karşı mücadelenin aşısı yüksek farkındalık ve alınan tedbirlere tam uyumdur”
Küresel anlamda dünyanın ve ülkemizin çok zor bir süreçten geçtiğini belirten Bezirci; “Bera Holding olarak, çalışanlarımıza, ailelerine, tedarikçilerimize tüm topluma karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Bir taraftan üretimden gelen gücümüzle ülkemizin gıda, su gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretimini en üst seviyede tutarken, diğer taraftan devletimiz, ilgili bakanlıklarımız ile tam koordinasyon içerisinde tedbirlerden sıfır taviz vererek bütüncül bir mücadele yürütüyoruz. Bera Holding olarak, inancımız odur ki, tehdit, fırsat sarkacında ülkemiz, bu badireyi en az hasarla tamamlamış buna karşın direnci artmış ve eşi bulunmaz öğrenimlerle geride bırakmış olacaktır. O yüzden diyoruz ki; ‘koronavirüse karşı mücadelenin aşısı bireysel ve toplumsal olarak yüksek farkındalık ve alınan tedbirlere tam uyumdur” ifadelerini kullandı.

"Koordinasyon birimi kuruldu ve acil eylem planı oluşturularak hayata geçirildi"
Bezirci, son dönemde atılan bütüncül adımları şöyle özetledi: “Holding bünyesinde süratle bir koordinasyon birimi kurulmuş ve acil eylem planı oluşturularak 18 şirketimizin tamamında hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Önceliğimiz çalışanlarımızın koronavirüs salgınına karşı doğru bilgi ve uygulamalara erişimi olmuş, tüm personelimiz iş yeri hekimlerimiz tarafından derhal eğitime tabi tutulmuşlardır. Virüsün yayılması, önlenmesi ve hijyen şartlarına dair en güncel bilgiler paylaşılmıştır. Oluşturulan algoritmalar çerçevesinde rahatsızlık belirtisi gösteren çalışanlar, iş yerine gelmeden sağlık kuruluşuna yönlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu ‘Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural’ın uygulanmasına dair, farkındalık için önemli mesai harcanmıştır. Yine devletimiz tarafından peyderpey hayata geçirilen tüm tedbirler eş zamanlı olarak tüm şirketlerimizde ivedilikle uygulanmaya konulmuştur. 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler ve engelli personelimizin izne çıkması hemen sağlanmıştır. Üretim aksamayacak şekilde idari personelin bu dönemde izin kullanmasına yönelik düzenleme gerçekleştirilmiştir” dedi.
Bu önlemlere ilaveten 24 Mart 2020 Salı günü itibariyle holding merkezinin iki haftalık izin ve evofis çalışma sistemine geçtiğini ifade eden M. Ulvi Bezirci, alınan kararların sıfır istisna ile uygulaması konusunda şirket genel müdürlerinin liderliğinde tam bir koordinasyonunun sağlandığını aktardı.

“Dezenfeksiyon Cihazı Kabini' Kombassan Kağıt A.Ş’ye yerleştirilmiştir”
Bezirci, “Önce insan ve çalışan sağlığı hedefiyle üretime devam eden personelimizin doğru beslenmesi için öğünler zenginleştirilmiştir. Çalışanların günlük ateş ölçümü, fiziksel muayeneleri bu dönemde rutin hale getirilmiş ve bu suretle hasta çalışanlar sağlık kurumuna sevk edilerek izole edilmiştir. Yemekhanelerin mevcut önlemlere ilaveten UV Filtrasyonu sağlanmış, tekli masa düzenine geçilmiş ve yemek saatleri bölünerek yeniden düzenlenmiştir. Su sebilleri kaldırılmış, çay ocakları kapatılmış, çalışanlara doğrudan çay servisi yapılmak suretiyle bir araya gelmeleri önlenmiştir. Bu süre zarfında içecek su, bardak, çatal, kaşık tek kullanımlık hale dönüştürülmüştür. 300’den fazla çalışanı bulunan Kombassan Kağıt A.Ş’ye belki de Konya’da ilk olarak ‘Dezenfeksiyon Cihazı Kabini’ yerleştirilmiştir. Yeni nesil, akıllı sensor teknolojisi ile donatılmış olan 360 derecelik kabin 3 saniyede bir çalışanın tepeden tırnağa dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. Çalışma, yaşam alanları ve işçi servislerinin belirli periyotlarda dezenfeksiyonu sürekli hale getirilmiştir. Bu süreçteki yurtdışı ve yurtiçi seyahatler iptal edilmiş ve ziyaretçi kabulü asgari seviyede tutulmuştur. İdari personelin sesli ve görüntülü iletişim imkanları kullanılarak evlerinden çalışmasına yönelik düzenleme de hayata geçirilmiştir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (3)
YEREL HABERLER Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (3)
Selçuklu Belediyesi dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi dezenfekte çalışmalarına ...
KTO Karatay’da dersler, uzaktan eğitimle yeniden başladı
YEREL HABERLER KTO Karatay’da dersler, uzaktan eğitimle yeniden ...
Durdurulan araçta 3 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan araçta 3 silah ele geçirildi
Akşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Akşehir'de sokak hayvanları unutulmuyor
65 yaş ve üzerine hizmet veren banka müdürü ve güvenlik görevlisi hakkında tutanak tutuldu
YEREL HABERLER 65 yaş ve üzerine hizmet veren banka müdürü ve ...
Ereğli Belediyesi vatandaşları koronavirüs konusunda uyarıyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi vatandaşları koronavirüs konusunda ...
Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (2)
Konya’da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor
YEREL HABERLER Konya’da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri ...
Meram’da ‘Vefa Grubu’ çalışmalarına koordinasyon toplantısıyla başlandı
YEREL HABERLER Meram’da ‘Vefa Grubu’ çalışmalarına koordinasyon ...
Başkan Kılca: “Herkes ülkemizin bu büyük mücadelesine katkı vermeli”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Herkes ülkemizin bu büyük mücadelesine ...
Pankobirlik Başkanı Konuk: Pancar bedeli ödemesiyle ekonomiye can suyu veriyoruz
YEREL HABERLER Pankobirlik Başkanı Konuk: Pancar bedeli ödemesiyle ...
Taşıdığı evden 15 bin liralık yüzük çalan nakliye çalışanı adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Taşıdığı evden 15 bin liralık yüzük çalan nakliye ...
Umreden dönenlerin karantinada 9'uncu günü
YEREL HABERLER Umreden dönenlerin karantinada 9'uncu günü
Konya Büyükşehir’den evdeki çocuklar için eğlenceli etkinlikler
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den evdeki çocuklar için eğlenceli ...
Konya’da köpek kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da köpek kurtarma operasyonu
Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi
YEREL HABERLER Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi
Müstakil ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Müstakil ev alev alev yandı
Konya Şeker’in toplam pancar bedeli ödemesi 1,1 milyar TL’ye ulaştı
YEREL HABERLER Konya Şeker’in toplam pancar bedeli ödemesi 1,1 ...
Onkoloji hastalarına ziyaretçi kabul etmeyin uyarısı
YEREL HABERLER Onkoloji hastalarına ziyaretçi kabul etmeyin uyarısı
Kezzaplı saldırgan komşu, çocuğu dövme davasında beraat etti
YEREL HABERLER Kezzaplı saldırgan komşu, çocuğu dövme davasında ...
Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü
Konya'da, 65 yaş yasağına uymayan 2 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Konya'da, 65 yaş yasağına uymayan 2 kişiye para ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X