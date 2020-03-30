Ekonomik paketlerdeki güncel gelişmeler KTO'nun internet sitesinde

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, korona virüs kapsamında çıkarılan ekonomik paketlerdeki güncel gelişmelerin Konya Ticaret Odası’nın internet sitesinden takip edilebildiğini belirterek, “İçinde bulunduğumuz süreçte üyelerimiz talep, sorun ve çözüm önerilerini ilgili kurumlara aktarılmak üzere watsapp, eposta ve telefonla Odamıza bildirebilirler” dedi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk yeni tip Korona virüsten (Covid19) etkilenen işletmelere yönelik açıklanan ekonomi paketleriyle ilgili güncel gelişmelerin Konya Ticaret Odası’nın internet sitesinde takip edilebildiğini belirterek Oda üyelerinin dijital iletişim kanallarından paketlerle ilgili her türlü görüş ve sorularını aktarabileceklerini söyledi.

Başkan Öztürk, “Korona virüs nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu dönemde Konya Ticaret Odası olarak, resmi kurumlarımızın da sürekli hatırlattığı “Mesafeyi Koru” isteğine, üyelerimizin işlemlerini online ortamda yapabilmelerine daha fazla imkan sağlayarak yardımcı oluyoruz. Üyelerimiz, odamızın internet adresi www.kto.org.tr üzerinden “Online İşlemler” menüsü ile Faaliyet Belgesi, Oda Kayıt Belgesi, Aidat Sorgulama ve Ödeme, Üye Sorgulama hizmetlerini odamıza gelmeden gerçekleştirebilirler. Bununla birlikte; devletimizin Korona virüs kapsamında çıkardığı ekonomik paketlerdeki güncel gelişmeler başta olmak üzere devlet destekleri, teşvikler, araştırma raporları, son yönetmelik ve genelgelere de web sitemizden ulaşılabilir. Tüm üyelerimiz, odamızın Android veya IOS uygulamalarını telefonlarına yükleyerek, web sitemiz üzerinden yapılan işlemleri cep telefonları vasıtası ile bulundukları yerden rahatlıkla yapabilmektedir. Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren üyelerimizden gelen sorunlar, talepler ve çözüm önerilerini ilgili bütün kurum ve kuruluşlara aktarmaya devam ediyoruz. İş aleminin aktardığı taleplere karşı devletimizin açıkladığı ekonomik tedbirler internet sitemizden güncel olarak takip edilebilmektedir. Üyelerimiz paketlerde yer alan maddelerle ilgili tüm sorularını ayrıca talep ve görüşlerini ilgili kurumlara aktarılmak üzere watsapp, e posta ve telefonla odamıza bildirebilirler. Bu zor günleri, devletimizin açıkladığı ekonomik paketler ve her bir vatandaşımızın uyguladığı şahsi tedbirler ile en kısa sürede atlatmayı temenni ediyoruz” dedi.

Konya Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada “7/24 Online İşlemler” ve “Korona Destek” konularında www.kto.org.tr’den ayrıntılı bilginin alınabileceği ifade edilerek, Oda üyeleri koronadestek@kto.org.tr e.posta adresinden, 0 532 404 92 99 no.lu whatsapp hattından ve (0332) 221 5292 nolu telefondan Korona virüs kapsamında çıkarılan ekonomik paketlerdeki güncel gelişmelerle ilgili soru ve görüşlerini iletebilirler.

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