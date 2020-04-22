Konya'da 1 yayla karantinaya alındı

<br>Erol ERDAL/EMİRGAZİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Emirgazi ilçesindeki Avren Yaylası, 6 kişide koronavirüse rastlanılması üzerine karantinaya alındı. <br>Emirgazi ilçesi Kale Mahallesi'ne bağlı yaklaşık 120 kişinin oturduğu Avren Yaylası'nda 6 kişide koronavirüse rastlandı. Temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği yayla karantinaya alındı. Sağlık ekiplerince yaylada sağlık taraması yapıldı. <br>Yayla sakinleri sokağa çıkartılmazken, jandarma ekipleri de giriş ve çıkışları kapatıp, önlem aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Emirgazi Erol ERDAL <br>2020-04-22 20:57:49<br>
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