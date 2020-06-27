Konya'da iki mahalleye giriş-çıkış korona virüs nedeniyle yasaklandı

Konya'nın Hadim ilçesinde Yelmez ve Kalınağıl Mahallerine korona virüs vakasında ve temaslı sayılarındaki artış nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Hadim İlçe Kaymakamlığı korona virüs (Covid19) vakası nedeniyle karantina altına alınan Yelmez ve Kalınağıl Mahalleleri için uyarı ve tarımsal faaliyet duyurusunda bulundu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Yelmez ve Kalınağıl Mahallelerinde rastlanan korona virüs vakaları nedeniyle mahallelere girişçıkış yasağı uygulandığı belirtildi. Açıklamada, “Mahallemizde vaka ve temaslı sayıları arttığından geçici bir süre sağlığınız için mahalle girişçıkışları kapatılmıştır. Mahalle içinde olmak şartıyla tarımsal faaliyetlerinize devam edebilirsiniz. Mahalleniz dışından karşılayacağınız ihtiyaçlarınız Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacaktır. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun, sağlıcakla kalın” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.