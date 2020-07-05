Süper Lig: Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Jonsson’un pasıyla Bajic savunmanın arkasına sarkarak çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı, fakat açıyı kapatan kaleci Tarık gole izin vermedi.
36. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Alper’in altıpasa gönderdiği topu savunma son anda uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Milosevic’in vuruşunda top savunmadan döndü.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bıyık xx
Konyaspor: Ertuğrul xx, Anicic xx, Uğur xx, Alper xx, Skubic xx, Jonsson xx, Shengelia xx, Ömer Ali xx, Jevtovic xx, Milosevic xx, Bajic xx,
Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Hurtado, Miya, Daci, Thuram
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Talbi xx, Melnjak xx, Fernandes xx, Orhan xx, Abdullah xx, Boldrin xx, Tunay xx (Oğuz Kaan dk. 45+2 ?), Vetrih xx, Samudio xx, Skoda xx
Yedekler: Zafer, Doğaçhan, Burak, Alberk, Atakan, Garmash, Sasse, Boryachuk
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sarı Kart: Jonsson (Konyaspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.