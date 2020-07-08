Sokak hayvanları için bir kap yemek bir kap su

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanların aç ve susuz kalmaması amacıyla yürüttükleri “Bir Kap Yemek Bir Kap Su” kampanyasına vatandaşlardan destek olmalarını isteyerek, bu sıcak günlerde herkesin kapısının önüne bir kap yemek bir kap su koyması çağrısı yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında sıcakların artırmasıyla birlikte sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması amacıyla yemleme ve sulama çalışmalarını sürdürürken bir yandan da “Bir Kap Yemek Bir Kap Su” kampanyası yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en modern ve en büyük hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezlerinden birini Konya’da hayata geçirdiklerini hatırlatarak, bir taraftan sahipsiz hayvanların bakımlarının en güzel şekilde yapıldığını bir taraftan da sokaktaki sahipsiz hayvanların sıcak yaz aylarında aç ve susuz kalmaması için bilinçlendirme çalışması yürüttüklerini ifade etti.

“Bir Kap Yemek Bir Kap Su” temalı kampanyayla şehir genelinde yürütülen çalışmaların amacının yaz sıcaklarına karşı korumasız kalan sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasına engel olmak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bir kap yemek ve su sıcak yaz günlerinde hayat kurtarır. Tüm hemşehrilerimizden ricam sokak hayvanlarını düşünerek onlara su ve yemek temininde hassasiyet göstermeleri, kampanyamıza destek vermeleridir” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe belediyeleri, dernekler ve gönüllü hayvan dostları ile birlikte sürekli yemleme çalışması yaptıklarını da anımsatan Başkan Altay, şu anda da şehir merkezinde 250 beslenme odağı ve 500 adet sulama istasyonuna düzenli olarak yem ve su bıraktıklarını söyledi.

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