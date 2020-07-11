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Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı Konya'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu ölen gencin, motosikletin sürücüsü değil yolcu olduğu ailesinin ısrarı üzerine kamera görüntüleri bulunarak incelenince ortaya çıktı

İHA

Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı Konya'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu ölen gencin, motosikletin sürücüsü değil yolcu olduğu ailesinin ısrarı üzerine kamera görüntüleri bulunarak incelenince ortaya çıktı

Konya’da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 16 yaşındaki Ahmet Sağlık’ın motosikletin sürücüsü değil yolcu olduğu ailenin ısrarı sonucu incelenen güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde belirlendi. Kaza dosyası kapanmak üzereyken yaşanan gelişme üzerine ailenin avukatı Cumhuriyet Savcılığına itirazda bulundu.
Konya’da geçtiğimiz günlerde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Sağlık hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre, motosiklet sürücüsünün ölen genç olduğu tutanaklara geçmişti. Ancak kazadan sonra çocuklarının motosiklet kullanmadığını düşünen aile, polisinde desteğiyle çevreden güvenlik kamerası görüntülerini elde etti. Görüntüler izlenince kazada ölen gencin sürücü değil yolcu olduğu ortaya çıktı. Motosikleti ölen gencin arkadaşı İ.E.G.'nin kullandığı belirlendi.
Sağlık ailesinin avukatı Mücahit Tanrıkulu, görüntülerde gerçek sürücünün ortaya çıktığını, ailenin bir nebze de olsa acısının dinmesi için Konya Cumhuriyet Savcılığına itirazda bulunduklarını söyledi. Avukat Tanrıkulu şöyle konuştu:
"Kazada müvekkilim Ahmet Sağlık olay yerinde hayatını kaybediyor. Kazadan hemen sonra olay yerinden kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü var ve kaza sonrası vermiş olduğu ilk ifadede, motosikleti Ahmet Sağlık'ın kullandığını söylüyor. Ancak daha sonra ailenin çabalarıyla birlikte ve kolluk kuvvetlerinin desteğiyle dosya kapsamına giren kamera görüntüleri savcılık tarafından incelendiğinde asıl motosiklet sürücüsünün müvekkil Ahmet Sağlık arkadaşı İ.E.G. olduğu ortaya çıkıyor. Bu bağlamda kaza tespit tutanağı yenileniyor ve bu hususta biz savcılık makamına itirazlarımızı yaptık. Bu noktada ailenin acılarını bir nebze dinmesi adına adaletin tecelli edeceğini ve gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyoruz.”

“Ahmet büyüyünce subay olacağım diyordu”
Anne Ayşe Sağlık yaşadığı acıyı dile getirdi. Oğlunun bir motosikleti olmadığını ve yaptıkları araştırmalar sonucu gerçeğin ortaya çıktığını anlatan Anne Ayşe Sağlık, "Benim çocuğum asla motosiklet kullanmazdı, bu motosiklette onun değildi. Oğlumu arkadaşı dediğimiz çocuk götürdü. Sonra biz kamera kayıtları araştırmaya başladık. Oradaki esnaftan kamera kayıtları elde ettik. O kayıtlarda çocuğumun arkada ve kırmızı kıyafetli olduğunu teyit etti polisler. Sonra biz şahitleri araştırmaya başladık. Kazayı gören insanlar vardı onları da götürdük şahit olarak dinlettik. O an öğrendim ki, çocuğum kamyonun altında kaldığında o çocuk motorla kaçmaya kalkmış. Ahmet gerçekten bir melekti, benim sözümden çıkmazdı. Ahmet büyüyünce subay olacağım diyordu. Şu anda okuyordu zaten hayalleri vardı. Çocuğum melekti benim” şeklinde konuştu.
Baba Ümmet Sağlık da, “Biz çocuğumuzun motosiklet kullanmadığını biliyorduk. Sadece bizim canımızı acıtan; oğlum kaza yapınca orada o çocuğun kazadan sonra arkasına dahi bakmayıp o motosiklete tekrar binmesi. Bizim çocuğumuzun çok hayalleri vardı. Biz çocuğumuza gözümüz gibi bakmıştık” dedi.

Kaza
Kaza, 2 Temmuz’da merkez Selçuklu ilçesi İstikamet Caddesi kamyon garajı girişinde meydana gelmişti. Mehmet D. idaresindeki 42 S 9944 plakalı kamyon ile Ahmet Sağlık’ı bulunduğu motosiklet çarpışmıştı. Ağır yaralanan Ahmet Sağlık kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından aynı motosiklette bulunan İ.E.G., motosikleti Ahmet Sağlık’ın kullandığını iddia etmişti.

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