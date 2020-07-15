Koronavirüsle mücadele için cep telefonu uygulaması geliştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsle mücadele için cep telefonu uygulaması geliştirdi

DHA

Koronavirüsle mücadele için cep telefonu uygulaması geliştirdi


Tolga YANIK-Mümin KARACA/KONYA, (DHA)KONYA'da bilgisayar programı yazılımcısı Hasan Korkmaz (25), koronavirüsle mücadelede virüslü kişilerle temasın önlenmesi için cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulamayı indiren kişilerin koronavirüs belirtilerini gösterdiğine dair bilgi girmesi halinde, kullanıcıların birbirlerine 6 metre kadar yaşlaştığında, bu kişilerin birbirlerini tanımasına gerek kalmadan yazılım sayesinde uyarı bildirimi aldıklarını anlattı.
Almanya'da doğup büyüyen Hasan Korkmaz, ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine Konya'ya gelerek, yazılım firmasında arkadaşlarıyla birlikte koronavirüsle mücadeleyle ilgili cep telefonu uygulaması üzerinde çalışma başlattı. Yaklaşık 4,5 ay süren çalışmanın ardından 'VYRUS' adını verdiği cep telefonu uygulaması geliştirdi. Uygulama sayesinde virüslü kişilerle temasa geçilmesinin önlenmesini amaçladığını ifade eden Korkmaz, şunları söyledi:
''Bu uygulamayı insanlık için yaptık. Almanya'da koronavirüs başladıktan sonra bunun hakkında biraz okudum ve tedirgin oldum. Sonra aklıma bir fikir geldi. Günümüzde herkes cep telefonu kullanıyor. Uygulamayı kullanan kişiler birbirlerine yakınlaştığında program bunu kayıt altına alsa ve hasta olan birisi bu programı kendisindeki belirtileri girdiğinde, kullanıcılara bir bildirim yollasa ve o kişiyle etkileşim haline giren kişilerde virüsü başkalarına bulaştırmamak için önlemini alsa diye düşündük. Bunu düşündüğümüzde dünyada böyle bir şey yoktu. Bunu yapmaya karar verdik ve Türkiye'ye geldik. Şu an kullanıma hazır bir uygulama haline geldi. Uygulamayı sürekli güncelleyerek daha iyisini yapmaya çalışıyoruz."  
'HER HASTALIK İÇİNDE KULLANILABİLECEK BİR UYGULAMA'
Uygulamanın sadece koronavirüs değil, diğer hastalıklar için de kullanılabileceğini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:
"Bu uygulamayı koronavirüs için düşündük ama fark ettik ki tek koronayla değil, birçok hastalık içinde bu uygulama kullanılabilir. Uygulamaya girerek hastalığını girdiğiniz zaman, diğer temas ettikleriniz tanıdığınız veya tanımadığınız kişiler olsun bunlara bir mesaj gider. Bu korona olabilir veya basit bir grip de olabilir. Önemli olan kişilerin bu hastalıktan haberdar olması ve hastalığı başkasına bulaştırmaması. Uygulama kullananların birbirlerine 6 metre kadar yaklaştığında bu kişilerin birbirlerini tanımasına gerek yok, uygulamadaki yazılım sayesinde telefonlar birbirlerini eşleştiriyor. Bu kişilerden herhangi birinin 18 gün içinde kendisinde koronavirüs belirtilerini gösterdiğine dair bir bilgi paylaştığında bu eşleşen kişilere bir bildirim gidiyor. Şu anda uygulamayı binin üzerinde kişi kullanıyor. Bu sayı gün geçtikçe artıyor. Kullanıcılar uygulamayı sevmeye başladı. Bize olumlu geri dönüşler oldu. Türk vatandaşlarımız da bize güzel destek verdi. Sadece Türkiye'ye değil bunu dünyaya yaymak istiyoruz. Günümüzde birçok uygulama devleri var. Bizim onlardan bir eksiğimiz yok. Bunları biz de yapabiliriz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Mümin KARACA
2020-07-15 08:42:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp yaşlı adam gölette ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adam gölette ölü bulundu
Konya'da SGK hizmet binası korona virüs nedeniyle kapatıldı
YEREL HABERLER Konya'da SGK hizmet binası korona virüs nedeniyle ...
Başkan Kale’den Bakan Koca’ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kale’den Bakan Koca’ya ziyaret
Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Covid-19 Güvenli Hizmet kılavuzumuzu hazırladık"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Covid-19 Güvenli Hizmet ...
NEÜ ve Helvacızade Arasında TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı İşbirliği Protokolü
YEREL HABERLER NEÜ ve Helvacızade Arasında TÜBİTAK Sanayi Doktora ...
4 kız öğrencisine cinsel saldırıyla suçlanan antrenöre tahliye
YEREL HABERLER 4 kız öğrencisine cinsel saldırıyla suçlanan ...
Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar’dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar’dan 15 Temmuz ...
Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın
Başkan Altay: Konya'nın suyunda problem yok
YEREL HABERLER Başkan Altay: Konya'nın suyunda problem yok
Başkan Altay: "Konyamızın bugünü ve yarını için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Konyamızın bugünü ve yarını için ...
Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz birlik ve beraberliğimizin günüdür"
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz birlik ve ...
Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Güven kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirdik"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Güven kavramını her ...
Konya'da flash bellek hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Konya'da flash bellek hırsızlığı kamerada
Altun: "15 Temmuz darbe girişimi milletimizin iradesine yenik düşmüştür"
YEREL HABERLER Altun: "15 Temmuz darbe girişimi milletimizin ...
Başkan Altay: "15 Temmuz çok büyük bir halk kahramanlığıdır"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "15 Temmuz çok büyük bir halk ...
Kılca: “15 Temmuz cesaretin ihanete, milletin hainlere galip geldiği gündür”
YEREL HABERLER Kılca: “15 Temmuz cesaretin ihanete, milletin ...
Konya'da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Konya'da otomobilin çarptığı yaya hastaneye ...
KTB Başkanı Çevik: “15 Temmuz, istiklal ve istikbal mücadelesidir”
YEREL HABERLER KTB Başkanı Çevik: “15 Temmuz, istiklal ve istikbal ...
Rektör Sade: "15 Temmuz hainlere karşı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir"
YEREL HABERLER Rektör Sade: "15 Temmuz hainlere karşı unutulmayacak, ...
Başkan Kavuş: “15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “15 Temmuz onurlu bir direnişin ve ...
NEÜ İlahiyat Fakültesinde 15 Temmuz sergisi
YEREL HABERLER NEÜ İlahiyat Fakültesinde 15 Temmuz sergisi
Konuk: “Konya Şeker’den dört dörtlük başarı”
YEREL HABERLER Konuk: “Konya Şeker’den dört dörtlük başarı”
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak: “Aziz Milletimiz 15 Temmuz’da diriliş destanı yazmıştır”
YEREL HABERLER KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak: “Aziz Milletimiz ...
Konya'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X