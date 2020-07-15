Konya Han Spor Kulübünden Kızılay'a kan bağışı desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Han Spor Kulübünden Kızılay'a kan bağışı desteği

İHA

Konya'da faaliyet gösteren Han Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, pandemi sürecinde önemli ölçüde düşüş yaşanan kan bağışına destek konusunda Türk Kızılay'ı ile işbirliği yaptı.

Konya Han Spor Kulübünden Kızılay'a kan bağışı desteği

Konya'da faaliyet gösteren Han Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları, pandemi sürecinde önemli ölçüde düşüş yaşanan kan bağışına destek konusunda Türk Kızılay'ı ile işbirliği yaptı.
Dünya Sağlık Örgütünün “pandemi” ilan ettiği korona virüsü sebebiyle, hayatın birçok alanında yaşanan olumsuzluklar, kan bağışında da kendisini gösterdi. Türkiye'de de korona virüs salgını sebebiyle tedbirler her geçen artarken, Kızılay'a verilen kan bağışlarında önemli oranda düşüş yaşanmaya başladı. Bu kapsamda Konya Han Spor Kulübü yöneticileri, sporcularla birlikte Türk Kızılay'ı ile işbirliği yaparak duyarlı vatandaşlara kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Eski Zafer İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen programda, tekvando sporcuları, tüm gün ellerindeki broşürleri vatandaşlara dağıtarak kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.
Han Spor Kulübü Başkanı Abdülbaki Özdemir, kulüp olarak velilerin, sporcuların ve vatandaşların desteğiyle böyle bir organizasyon yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kan bağışının hem insanlık görevi, hem de bağışta bulunan için sağlık olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bir damla kan bir hayat kurtarır düşüncesi ile herkesin kan bağışı konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesinde amacımız kan bağışının önemine dikkat çekmek. Bunun yanı sıra farkındalık oluşturarak kan verecek gönüllü sayısının artırılmasına katkı sunmak istiyoruz. Sağlıklı olan herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Kulüp üyelerimiz, velilerimiz, sporcularımız olarak Türk Kızılayı'nın kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
Etkinlik kapsamında Kızılay Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Engin Çorman tarafından kulüp başkanı Abdülbaki Özdemir'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Koronavirüsle mücadele için cep telefonu uygulaması geliştirdi
YEREL HABERLER Koronavirüsle mücadele için cep telefonu uygulaması ...
Kayıp yaşlı adam gölette ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adam gölette ölü bulundu
Konya'da SGK hizmet binası korona virüs nedeniyle kapatıldı
YEREL HABERLER Konya'da SGK hizmet binası korona virüs nedeniyle ...
Başkan Kale’den Bakan Koca’ya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kale’den Bakan Koca’ya ziyaret
Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Covid-19 Güvenli Hizmet kılavuzumuzu hazırladık"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Covid-19 Güvenli Hizmet ...
NEÜ ve Helvacızade Arasında TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı İşbirliği Protokolü
YEREL HABERLER NEÜ ve Helvacızade Arasında TÜBİTAK Sanayi Doktora ...
4 kız öğrencisine cinsel saldırıyla suçlanan antrenöre tahliye
YEREL HABERLER 4 kız öğrencisine cinsel saldırıyla suçlanan ...
Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar’dan 15 Temmuz gazilerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kılca ve Kaymakam Parlar’dan 15 Temmuz ...
Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın
Başkan Altay: Konya'nın suyunda problem yok
YEREL HABERLER Başkan Altay: Konya'nın suyunda problem yok
Başkan Altay: "Konyamızın bugünü ve yarını için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Konyamızın bugünü ve yarını için ...
Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz birlik ve beraberliğimizin günüdür"
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: "15 Temmuz birlik ve ...
Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Güven kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştirdik"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Büyükdede: “Güven kavramını her ...
Konya'da flash bellek hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Konya'da flash bellek hırsızlığı kamerada
Altun: "15 Temmuz darbe girişimi milletimizin iradesine yenik düşmüştür"
YEREL HABERLER Altun: "15 Temmuz darbe girişimi milletimizin ...
Başkan Altay: "15 Temmuz çok büyük bir halk kahramanlığıdır"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "15 Temmuz çok büyük bir halk ...
Kılca: “15 Temmuz cesaretin ihanete, milletin hainlere galip geldiği gündür”
YEREL HABERLER Kılca: “15 Temmuz cesaretin ihanete, milletin ...
Konya'da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Konya'da otomobilin çarptığı yaya hastaneye ...
KTB Başkanı Çevik: “15 Temmuz, istiklal ve istikbal mücadelesidir”
YEREL HABERLER KTB Başkanı Çevik: “15 Temmuz, istiklal ve istikbal ...
Rektör Sade: "15 Temmuz hainlere karşı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir"
YEREL HABERLER Rektör Sade: "15 Temmuz hainlere karşı unutulmayacak, ...
Başkan Kavuş: “15 Temmuz onurlu bir direnişin ve şanlı bir zaferin adıdır”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “15 Temmuz onurlu bir direnişin ve ...
NEÜ İlahiyat Fakültesinde 15 Temmuz sergisi
YEREL HABERLER NEÜ İlahiyat Fakültesinde 15 Temmuz sergisi
Konuk: “Konya Şeker’den dört dörtlük başarı”
YEREL HABERLER Konuk: “Konya Şeker’den dört dörtlük başarı”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X