Konyaspor, Trabzonspor’a hazırlanıyor

Konyaspor, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ ve Guilherme Sitya katılmadı. Başakşehir maçında sakatlanan ve tedavisi için izlenecek süreç belirlenen Volkan Fındıklı ise bir süre antrenmanı kenardan izledi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman çabuklukkoordinasyon çalışması ile devam etti. Oyuncular topla oyunun ardından yapılan turnuva maçları ile antrenmanı tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.