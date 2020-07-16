Konyaspor, Trabzonspor’a hazırlanıyor

Konyaspor, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ ve Guilherme Sitya katılmadı. Başakşehir maçında sakatlanan ve tedavisi için izlenecek süreç belirlenen Volkan Fındıklı ise bir süre antrenmanı kenardan izledi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman çabuklukkoordinasyon çalışması ile devam etti. Oyuncular topla oyunun ardından yapılan turnuva maçları ile antrenmanı tamamladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.