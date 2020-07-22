'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş

DHA

'Sende büyü var' yalanıyla hem dolandırmış, hem de taciz etmiş


Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)KONYA'da büfeye gelen 2'si kadın 4 müşteriye 'sende büyü var' diyerek kandıran ve yaptığı seanslarla mağdurların paralarını alıp, iki kadına da fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen daha önce büfeyi işleten Yaşar D. (46) ve büfecinin yeni işletmecisi İsmail U. (29) polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Yaşar D.'nin evinde yapılan aramada ise büyü için kullanılan düğüm atılmış iplerin bulunduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2'si kadın 4 mağdurun kendisini `hoca´ olarak tanıtan bir kişi tarafından dini duyguları sömürülerek dolandırıldıklarını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı. Polis, kadın mağdurlara da seans sırasında masaj yapma bahanesiyle fiziki tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli Yaşar D.'nin merkez Karatay ilçesinde devrettiği bir büfeye gelen müşterilere, 'Sende büyü var. Ben büyü bozarım. Cin çıkartırım' diyerek kandırdığı, mağdurların adreslerine gidip veya mağdurları kendi evine çağırarak para karşılığında seanslar yaptığını tespit etti. Harekete geçen polis, daha önce büfeyi işleten ve halen büfeye sık sık gelen Yaşar D. ve büfenin yeni işletmecisi İsmail U.'yu yapılan operasyonla gözaltına aldı. Yaşar D.'nin evinde yapılan detaylı aramada ise büyü yapmada kullanılan 7 adet düğüm atılmış ip ele geçirildi. Yaşar D.'nin emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, büfeci İsmail U.'nun da böyle bir şeyden haberinin olmadığını ileri sürdüğü belirtildi. İki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-07-22 09:33:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

112 acil servis ambulansında çalışan çift, koronavirüslü hastaların yardımına koşuyor
YEREL HABERLER 112 acil servis ambulansında çalışan çift, ...
Polisi gören maskesini taktı
YEREL HABERLER Polisi gören maskesini taktı
Rampaya park ettiği aracının tekerine koyduğu taşı kaldırınca bacağı ezildi
YEREL HABERLER Rampaya park ettiği aracının tekerine koyduğu taşı ...
Kadim kültürler Konya ve Bitlis arasında kardeşlik köprüsü kuruldu
YEREL HABERLER Kadim kültürler Konya ve Bitlis arasında kardeşlik ...
Konya Bilim Merkezi’nde çevrimiçi Yaz Bilim Kampları başladı
YEREL HABERLER Konya Bilim Merkezi’nde çevrimiçi Yaz Bilim Kampları ...
Konya’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Konya’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Başkan Çiğdem, esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem, esnafları ziyaret etti
Derebucak Kaymakamı ilçeye veda etti
YEREL HABERLER Derebucak Kaymakamı ilçeye veda etti
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerine en fazla yatırım yapan üniversitelerin başında yer aldı
YEREL HABERLER Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerine en ...
Meram ile Mutki kardeş şehir oldu
YEREL HABERLER Meram ile Mutki kardeş şehir oldu
KBB Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata: "Uyku apnesi ameliyatı korkutmasın"
YEREL HABERLER KBB Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata: "Uyku apnesi ...
Polis Akademisinden ilişiği kesilen 14 FETÖ mensubu hakkında yakalama kararı
YEREL HABERLER Polis Akademisinden ilişiği kesilen 14 FETÖ mensubu ...
Başkan Kavuş: “Sokak hayvanlarını bir an olsa bile ihmal etmiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Sokak hayvanlarını bir an olsa bile ...
Konya'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
YEREL HABERLER Konya'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Konyaspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Konyaspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere; 'Çek çek, iyi çek' (2)
YEREL HABERLER 200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından ...
Konya'da hayvan hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da hayvan hırsızları tutuklandı
Derebucak'ta 298 aileye kurban bayramı yardımı
YEREL HABERLER Derebucak'ta 298 aileye kurban bayramı yardımı
Rüştü Bey İşhanı restorasyonunda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Rüştü Bey İşhanı restorasyonunda sona yaklaşıldı
Konya Büyükşehir İtfaiyecilik Bölümünden mezun itfaiyeciler alıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir İtfaiyecilik Bölümünden mezun ...
Meram Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Meram Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
Karatay’ın 130 farklı noktasına giysi ve tekstil atık kumbarası yerleştirildi
YEREL HABERLER Karatay’ın 130 farklı noktasına giysi ve tekstil atık ...
Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın
Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvan çalan iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvan çalan iki kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X