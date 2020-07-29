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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Karabacak: "Bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız"

İHA

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, İslam aleminin, Konyalıların, esnaf teşkilatımız ve 55 bin esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramını tebrik etti. Karabacak, Kurban Bayramı ve bayram sonrası vatandaşları mahalle aralarında, sokak başlarında gelişigüzel ortamlarda et çektirmemeleri konusunda da ikaz etti.

Başkan Karabacak: "Bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, İslam aleminin, Konyalıların, esnaf teşkilatımız ve 55 bin esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramını tebrik etti. Karabacak, Kurban Bayramı ve bayram sonrası vatandaşları mahalle aralarında, sokak başlarında gelişigüzel ortamlarda et çektirmemeleri konusunda da ikaz etti.
Bayramların toplumsal birlikteliğin yaşandığı mübarek günler olduğuna dikkat çeken KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Ortak değerlerimizin hatırlandığı bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın huzurunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir” dedi. Açıklamasında, “Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir” diyen Başkan Karabacak, “Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Bu anlamda bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız. Bizlere düşen en önemli görev; zenginiyle fakiriyle, yaşlısıyla genciyle bayramları gerçek manada değerlendirebilmek; milletçe birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, sevinçte, kederde bir ve beraber olabilmenin yüce erdemine ulaşıldığı günler haline getirebilmektir” ifadelerini kullandı. Millet olarak bizi birbirimize düşürmek, gücümüzü zayıflatmak, kardeşi kardeşe kırdırmak için nice dahili ve harici oyunlar sergilenmeye çalışıldığına dikkat çeken Başkan Karabacak, “Bu ülkede huzur istemeyenlerin tüm gayretlerine rağmen, bu güzel coğrafyada, binlerce yıldır var olan derin kültürel bağlarımız ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhu bizleri kardeşçe ilelebet bir arada tutacak. Bizler, tarih boyunca birbirimize verdiğimiz kıymetle; ortaya koyduğumuz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla, sağduyunun aydınlığıyla sıkıntılı dönemleri hep birlikte aştık. Bugün ve gelecekte de, aynı basireti, aynı iradeyi yine hep birlikte göstereceğiz” dedi.

“Gelişigüzel et çektirmeyin”
Kurban Bayramı ve bayram sonrası vatandaşları mahalle aralarında, sokak başlarında gelişigüzel ortamlarda et çektirmemeleri konusunda da uyaran KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Her konuda olduğu gibi et çekiminin de bir uzmanı var. Vatandaşlarımızın meslek erbabı olan kasap esnafımızı tercih etmelerini öneriyoruz. Ucuz ve yakın diye mahalle aralarında, sokak başlarında konulan et çekme makineleriyle hijyen ortamı hiç de müsait olmayan yerlerde çekilen etlere her türlü mikropların bulaşması, özellikle Covid19 tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz böyle bir dönemde büyük önem arz etmektedir. Temiz olmayan makineler, büyükbaş küçükbaş et çekimlerinde ciddi anlamda sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Özellikle et çekimi konusuna da halkımızın duyarlılık göstermesi gerekiyor" diye konuştu.
Tüm vatandaşları virüsten korunmak için tedbirlere uymaya davet eden Başkan Karabacak, “Bu bayramı maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 tehdidiyle karşılıyoruz. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymasını önemle rica ediyorum. Milletçe el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu günler de geçecek ve sağlıklı, mutlu ve huzurlu güzel günlere kavuşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin, Konyalı hemşehrilerimizin, esnaf teşkilatımız ve 55 bin esnaf ve sanatkarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

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