Oğlunu yaraladı, araya giren oğlunun arkadaşını öldürdü



Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'nın Çumra ilçesinde, Mehmet Bekar (51), çıkan tartışmada oğlu Ömer Bekar ve kavgayı ayırmaya çalışan oğlunun arkadaşı Uğur Çetin'i (19) çakıyla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğur Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mehmet Bekar, tutuklandı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Bardakçı Mahallesi Hatay Sokak'taki pazar yerinde meydana geldi. Mehmet Bekar, oğlu Ömer Bekar ile ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Mehmet Bekar oğlu Ömer Bekar ve kavgayı ayırmaya çalışan oğlunun arkadaşı Uğur Çetin'i yanında taşıdığı çakıyla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Ömer Bekar Çumra Devlet Hastanesi'ne, Uğur Çetin ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan göğüs bölgesinden bıçaklanan Uğur Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla Mehmet Bekar, suç aleti bıçakla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Bekar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mehmet Bekar çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' ve 'nitelikli yaralama' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-08-01 21:13:28



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