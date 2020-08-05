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Başkan Kavuş’tan Meram’a ‘Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ müjdesi

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin Meram çiftçisine ekipman desteği sağlamak üzere imzaladıkları protokol kapsamında, çiftçilere Taş Toplama, Taş Kırma, Mobil Koyun İlaçlama ve Toz Kükürt Atma Makineleri dağıtıldı.

Başkan Kavuş’tan Meram’a ‘Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ müjdesi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin Meram çiftçisine ekipman desteği sağlamak üzere imzaladıkları protokol kapsamında, çiftçilere Taş Toplama, Taş Kırma, Mobil Koyun İlaçlama ve Toz Kükürt Atma Makineleri dağıtıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Meram Ziraat Odası tarafından imzalanarak hayata geçirilen protokol Meram çiftçisine kazandırmaya devam ediyor. Mayıs ayında dağıtılan Patates Dikim Makinelerinden sonra şimdi de Meram çiftçisine Taş Toplama, Taş Kırma, Mobil Koyun İlaçlama ve Toz Kükürt Atma Makineleri dağıtıldı. Meram Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilen dağıtım törenine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Yazlık, Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

“Çiftçimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur”
Tören öncesi makineleri inceleyen ve haklarında bilgi alan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çiftçilerle ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet ederek onlarla hasbihal etti. Daha sonra geçilen törende konuşan Başkan Mustafa Kavuş, Meram nüfusunun ciddi bir bölümünün tarımla uğraştığını hatırlatarak bu nedenle tarım yatırımları ve çiftçi desteklerinin kendileri için en çok önemsedikleri hizmet kalemlerinden biri olduğunu söyledi. “Bu çalışmalar, gözümüzün nuru çiftçilerimizin mutlu oldukları yurtlarında kalmaları, kazançlarını artırmaları ve dolayısıyla güzel ve huzurlu bir hayata kapı aramaları anlamı taşıyor” diye konuşan Başkan Kavuş, “Meram tarımına destek, göreve başladığımız andan itibaren en önemli hizmet başlıklarımızdan biri oldu. Sebze Fidesi Üretim Tesisinden dağıttığımız Üzüm Sıkma Makineleri, Patates Dikim Makineleri, ekipman destekleri hep bu anlayışımızın birer meyvesidir. Çiftçimiz için ağır maliyet ve ciddi külfet oluşturacak ekipmanları ve yatırımları onların ortak kullanımına kazandırıyoruz. Bu modern dünyanın da tercih ettiği, kullandığı bir sistem. Bu çalışmalarımız, sizlerin kazancını ve o kazancın bereketini artırmak hedefiyle hayata geçiyor. Çiftçimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.

Başkan Kavuş’tan Merama Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü müjdesi
Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortaya koydukları işbirliğinden sadece çiftçilerin değil tüm Meram’ın kazançlı çıktığına vurgu yapan Başkan Kavuş, bu destekleri için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür etti. Büyükşehir yasasından sonra geçilen yeni sistemde Büyükşehir Belediyesinin yüzde 40’ı tarımdan geçinen Konya tarımı ve kırsal kalkınması adına önemli yatırımlar ve destekler ortaya koyduğunu belirten Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle tamamladı; “Tüm bu desteklerin yanında bu törende çiftçilerimize iki müjde daha vermek istiyorum; ilki, Kilistra Mahallemiz ve çevresindeki mahalleler için olacak. Kilistra Mahallemizde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kurulumuna devam ettiğimiz kantar, sadece mahalleye değil tüm bölgeye hizmet verecek. Ve tüm bunların organizasyonu için belediyemiz bünyesinde bu cuma gerçekleştireceğimiz meclis toplantısından sonra ‘Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz’ü hayata geçireceğiz. Meram’ın tarımsal faaliyetlerini artırmak ve desteklerin sürecini takip etmek amacıyla kurulacak birimimiz hem Meram’a hem Meram çiftçisine değerli hizmetler üretecek” diye konuştu.

“Meram belediyesi ile yaptığımız çalışmaların ne denli doğru olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor”
Daha sonra söz alan Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız ise dünyada gıda güvenliğinin her geçen gün daha da arttığına vurgu yaptı. Özellikle son 4 ayda bunun iyiden iyiye anlaşıldığını kaydeden Yağız, “Bu süreçte hükümetimizin yerel yönetimlerimizin yaptığı güzel çalışmalarla Türkiye tarım ve gıda güvenliği açısından yine öne çıktı. Ziraat Odası olarak bu çalışmalara destek olduğumuz için gururluyuz. 69 mahallesi bulunan Meram’ın 47 mahallesi tarımla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilidir. Bugün yaşadığımız pandemi süreci ortada yokken Meram çiftçimize ve tarımına nasıl destek olabiliriz diyerek Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile bir çalışma gerçekleştirdik. O gün yaptığımız o çalışmanın ne kadar doğru bir çalışma olduğu pandemi süreci ile birlikte ortaya çıktı. Biz Meram’da tarım için bir yıl önden gidiyoruz. Tüm bunlar için tüm çiftçilerimiz adına, Başkanımız Mustafa Kavuş’a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İnsanımız doğduğu yerde doysun istiyoruz”
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya tarımı ve Konya çiftçisine desteklerinin devam ettiğini belirten Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Yazlık da törenin Meram Belediyesi ve Meram Ziraat Odası ile yaptıkları protokolün bir sonucu olduğunun altını çizdi. Ekipman desteğinin üçüncü periyodunun da teslim edildiğine vurgu yapan Yazlık, verilen ekipmanların tamamının Konya üretimi olduğunu kaydetti. Hem Başkan Uğur İbrahim Altay hem de Mustafa Kavuş’un bu konudaki hassasiyetlerinin takdire şayan olduğunu belirten Yazlık, “İnsanımızın, doğduğu yerde doymasını esas alıyoruz. Bu nedenle tüm ilçe belediyelerimizle tarımsal destekler noktasında iyi ve yoğun bir işbirliği içindeyiz. Meram Belediyesinde kurulacak olan Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, bu işbirliğini ve koordinasyonumuzu artıracaktır. Şehrimize ve Meramımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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