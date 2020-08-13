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Uzman Dr. Gönülalan: “Tiroid hormonlarının fazla olması da bir hastalıktır”

İHA

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, küçük ve önemli bir organ olan tiroid hormonlarının fazla olmasının da bir hastalık olduğunu ve basit kan tahlilleriyle tedavi edilebileceğini belirtti.

Uzman Dr. Gönülalan: “Tiroid hormonlarının fazla olması da bir hastalıktır”

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, küçük ve önemli bir organ olan tiroid hormonlarının fazla olmasının da bir hastalık olduğunu ve basit kan tahlilleriyle tedavi edilebileceğini belirtti.
Medicana Konya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, tiroidin küçük ama fonksiyonları çok önemli olan bir organ olduğunu söyledi.
Tiroidin kelebek kanadını andırır şekilde yerleşmiş, iki lobdan oluşmuş organ olduğunu kaydeden Uzman Dr. Gülsüm Gönülalan, “Tiroid bezi çok önemlidir. Kendisi küçüktür ama fonksiyonları çok önemlidir tüm vücut için. Salgıladığı hormonlar vardır. Bu hormonlar bizim büyümemiz, gelişmemiz, uyku düzenimiz, kalp fonksiyonlarımızın ayarlanması gibi pek çok vücudumuzdaki metabolik aktivitelere etkisi olduğu için çok önemlidir. Tiroid bezi hastalıkları özellikle tiroidimizin az çalışması, bu hormonların az üretilmesine bağlı olarak tiroid az çalışması hastalığı hipotiroidi dediğimiz hastalığımız vardır. Bu hastalıklar halsizlik, yorgunluk, dikkat bozukluğu dikkat etmemize rağmen kilo alımına eğilim, zor kilo verme gibi şikayetler, kabızlık gibi şikayetler, eklem ağrıları gibi şikayetler yapabilir” dedi.

“Tiroid hormonlarının fazla olması da bir hastalıktır”
Tiroid hormonlarının fazla olmasının da bir hastalık olduğunu belirten Uzman Dr. Gönülalan, “Bu da bizim hipertiroidi dediğimiz durumdur. Bu hastalarımızda da halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, terleme, istemsiz kilo kayıpları, stres ve sinirlilik hali mevcuttur. Tiroid hastalıkları toplumumuzda çok sık görüldüğü için ve biz de bunu çok kolay kan tahlilleriyle tespit edebildiğimiz için özellikle bu şikayetleri olan hastalarımızın mutlaka bir tetkik yaptırarak tiroid hastalığı var mıdır diye kontrol etmesini istemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Basit kan tahlilleriyle tedavi edilebilir”
Tiroid hastalıklarından kurtulmak için önlem alınması ve tedavi edilmesi gerektiğini aktaran Gönülalan, “Hastalıklar olduğu için bu şikayetleri boşu boşuna çekmemek gerekir. Yapılacak kan tahlilleriyle az mı çalışıyor, çok mu çalışıyor, tiroidle ilgili bir problemimizi saptayıp halsizliğimizin, yorgunluğumuzun, eklem ağrılarımızın geçmesi, kilo vermemizin kolaylaşması, kendimizi daha zinde daha dinç hissetmemiz için basit kan tahlilleriyle tedavi edilebilir hastalıklar olduğu için korkutmadan çok önemli bir hastalığımızdır. Çünkü toplumumuzda çok sıktır. O yüzden bu şikayetleri olan hastalarımızın basit bir kan tahliliyle tiroid hastalığının olup olmadığını tespit edilmesini önermekteyiz” diye konuştu.

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