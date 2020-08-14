Selçuklu Belediyesi Yazır’a karakol ve aile sağlığı merkezi kazandıracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesi Yazır’a karakol ve aile sağlığı merkezi kazandıracak

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, vatandaşların talebi doğrultusunda Yazır Mahallesine bir karakol ve bir aile sağlığı merkezi yapılması için protokol imzaladı.

Selçuklu Belediyesi Yazır’a karakol ve aile sağlığı merkezi kazandıracak

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, vatandaşların talebi doğrultusunda Yazır Mahallesine bir karakol ve bir aile sağlığı merkezi yapılması için protokol imzaladı.
Selçuklu Belediyesi mahallelerin ihtiyaçları noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Yazır mahallesinde vatandaşların talebi doğrultusunda bir karakol ve bir aile sağlığı merkezi yapılacak. Selçuklu Belediyesi, Konya Valiliği ve Şakalak Tarım Makineleri AŞ’nin imzaladığı protokolle aile sağlığı merkezinin arsasını Selçuklu Belediyesi tahsis ederken, hizmet binasını Şakalak Tarım Makineleri AŞ yapacak. Konya Valiliği ile Selçuklu Belediyesinin arasındaki bir diğer protokolle ise Selçuklu Belediyesi Yazır’a kazandırılacak karakol binasının hem arsasını tahsis edecek hem de hizmet binasını yapacak. Konya Valiliği toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Şakalak Tarım Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Yusuf Genç katıldı.

“Bu destek önemli bir adımdır”
Protokol imza töreninde konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Sağlık Bakanlığımız, son zamanlarda sağlık kamu hizmetini Anadolu’da bütün vatandaşlarımızın ayağına götürerek dünya standartları üzerinde bir sağlık sistemi kurdu ve işletiyor. Bunu fiziki altyapısı, tıbbi teknolojik altyapısı ve nitelikli insan kaynakları ile başardı. Bu zor dönemde, hayırseverlerimizin sağlık alanına katkı sunması çok anlamlı ve önemlidir. Yusuf Bey’in sağlık hizmetine yaptığı katkıdan dolayı Konyamız adına şükranlarımı sunuyorum. Yazır Mahallemize güzel bir Karakol binası Selçuklu Belediyemiz tarafından inşa ettirilip, emniyete teslim edilerek hizmete sunulacaktır. Bu destek, mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması hususunda önemli bir adımdır. Güvenlik hizmetleri alanında yapmış olduğu destekten ötürü Selçuklu Belediye Başkanımıza ve Belediyemize teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Bu iki tesis Selçuklu’ya önemli hizmetler verecek”
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, “Bugün önemli bir protokole imza atıyoruz. Yazır mahallemizde hem bir Aile Sağlığı Merkezi hem de bir karakol inşa edeceğiz. Tabi Aile Sağlığı Merkezini bir iş adamımızın üstlenmiş olması bizi ayrıca mutlu etti. Konya İl Emniyet Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan karakolu da belediye olarak biz üstlendik. İnşallah bu iki merkez Selçuklu’muza önemli hizmetlerde bulunacaktır. Aile Sağlığı Merkezi inşaatını üstlenen Şakalak Tarım Makineleri AŞ’ye ve bizleri burada bir araya getiren Konya Valimiz Vahdettin Özkan Beye teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hurdacıyı döverek elektrikli motosikleti gasp eden kardeşler tutuklandı
YEREL HABERLER Hurdacıyı döverek elektrikli motosikleti gasp eden ...
İbrahim Sehic: Konyaspor'un yeri her zaman ligin ilk beş sırası olmalıdır
YEREL HABERLER İbrahim Sehic: Konyaspor'un yeri her zaman ligin ilk ...
Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımızla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadık”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımızla yeniden buluşmanın ...
'Çekin, çekin para kazanın' diyen gaspçı 2 kardeş, tutuklandı
YEREL HABERLER 'Çekin, çekin para kazanın' diyen gaspçı 2 kardeş, ...
Uğur Demirok: Yeni sezonda kötü giden bu sezonu unutturmak istiyoruz
YEREL HABERLER Uğur Demirok: Yeni sezonda kötü giden bu sezonu ...
Tansiyonu düşen sürücü refüjdeki elektrik direğine çarptı
YEREL HABERLER Tansiyonu düşen sürücü refüjdeki elektrik direğine ...
KTO Karatay Üniversitesinde sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümü mezunları iş dünyasına hızla atılıyor
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinde sigortacılık ve sosyal ...
Konya’da ailelerin ‘çıtır tarhana’ yapma mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Konya’da ailelerin ‘çıtır tarhana’ yapma mesaisi ...
Bozkır Barajı su tutmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bozkır Barajı su tutmaya hazırlanıyor
Başkan Altay, İSO İkinci 500’e giren Konyalı firmaları kutladı
YEREL HABERLER Başkan Altay, İSO İkinci 500’e giren Konyalı ...
Pandemide davranış araştırması; maske stoklayıp, dışarıda yenilmiyor, asansör tercih edilmiyor
YEREL HABERLER Pandemide davranış araştırması; maske stoklayıp, ...
İbrahim Sehic, İttifak Holding Konyaspor´da
YEREL HABERLER İbrahim Sehic, İttifak Holding Konyaspor´da
Konyaspor’a Boşnak kaleci
YEREL HABERLER Konyaspor’a Boşnak kaleci
İttifak Holding Konyaspor, Uğur Demirok ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor, Uğur Demirok ile sözleşme ...
Konyaspor, Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Uğur Demirok ile 2+1 yıllık sözleşme ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yiyen aracın cezası durduruldu
YEREL HABERLER Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yiyen ...
Başkan Adil: “Esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır”
YEREL HABERLER Başkan Adil: “Esnafımız günlük masraflarını dahi ...
Konya Şeker´in merkez kampüsü yeni yaşam ve cazibe merkezi statüsüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Konya Şeker´in merkez kampüsü yeni yaşam ve cazibe ...
Konya Şeker’in merkez kampüsü yeni yaşam ve cazibe merkezi statüsüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Konya Şeker’in merkez kampüsü yeni yaşam ve cazibe ...
Kılca: “Halkımız için yaptığımız her güzel iş bizi de mutlu ediyor”
YEREL HABERLER Kılca: “Halkımız için yaptığımız her güzel iş bizi de ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Hiç geçmediği İstanbul’daki köprüden 9 kez ceza yedi
YEREL HABERLER Hiç geçmediği İstanbul’daki köprüden 9 kez ceza yedi
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X