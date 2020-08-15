Konyaspor'da Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)İTTİFAK Holding Konyaspor, Ferhat Öztorun ile yolların ayrıldığını açıkladı.

3 yıl önce Medipol Başakşehir ekibinden transfer edilen Ferhat Öztorun, yeşil-beyazlı forma altında 65 maça çıktı. Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek ile sözleşme yenilemedi. Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından, "Ayrılıkta sevdaya dahil. Yolun açık olsun" diyerek Ferhat Öztorun'un bulunduğu bir video paylaştı.

Öztorun, kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Orduspor, Manisaspor ve Konyaspor formaları giydi. DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-08-15 14:33:05



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