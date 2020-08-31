Konya’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

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Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda eğitim birimlerinde görev yaptığı belirlenen ve mahrem imamlarla irtibatlı oldukları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün eğitim birimlerinde görev yaptığı belirlenen ve mahrem imamlarla irtibatlı oldukları tespit edilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya merkezli yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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