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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir’den çiftçiye Macar fiği tohumu desteği

İHA

Konya Büyükşehir’den çiftçiye Macar fiği tohumu desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin hayvancılıkta kullandıkları kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlamak amacıyla 23 ilçe 130 mahallede 532 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 100 bin kilogram Macar fiği tohumu desteğinde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kaba yem açığının kapatılması, kırsal kesimdeki çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üretimlerinin desteklenmesi amacıyla çiftçilere Macar fiği tohumu desteğinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen programda çiftçilere tohumu teslim eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak önceliklerinden birinin kırsalda tarımın ve hayvancılığın desteklenmesi olduğunu vurgulayarak, “ Bu manada bugüne kadar çiftçimize 265 milyon liralık destek sağladık. Bugün de 20202021 yılında destekleyeceğimiz kısma bağışlıyoruz. Sadece bu yıl 10 milyon liralık destek sağlayacağız. Cevizden asmaya, koyun yıkama makinesinden arı destekçiliğine kadar birçok alanda desteklemelerde bulunuyoruz. Bugün yaptığımız programda Macar fiği tohumu dağıtacağız. Fiğ tohumu bölgemiz için önemli ürün. Süt hayvancılığında kullanılan, özellikle kaba yem açığını kapatmak için ciddi bir çalışma olacak. Bölgemizde özellikle Mayıs hasadından sonra tekrar ikinci bir ürün olarak ekilebiliyor ve kıraç arazide kullanılabiliyor. Böylece özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin kaba yem ihtiyacını gidermeyi amaçlıyoruz. Bugün burada Meram, Selçuklu ve Karatay ilçemizdeki çiftçilerimizle dağıtıma başlıyoruz” dedi.

"Çiftçilerimize her türlü desteği vereceğiz"
Toplam 100 bin kilogramlık Macar fiği tohumu dağıtacaklarını ifade eden Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin gelirlerinin artırılması için her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz. Konya, tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin en önde gelen şehirlerinden birisi. Çiftçilerimizin her zaman, her konuda yanındayız. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu fiğ tohumu desteğini alan çiftçiler ise tohumun hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, çiftçiye ve üreticiye verdiği desteklerden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

23 ilçede 532 çiftçiye Macar fiği desteği
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya ve mahallerinde kırsal kesimdeki çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üretimlerini desteklemek 23 ilçe, 130 mahallede 532 çiftçimize yüzde 50 destekli 100 bin kilogram standart sertifikalı Macar fiği tohumu desteklemesi yaptı. Bu destekleme ile Macar fiğinin 10 bin dekar alanda ekiminin yapılmasıyla yaklaşık 6 bin 250 ton kuru ot üretimi gerçekleştirilmiş olacak. Böylece hayvancılık yapan çiftçilerin hayvancılıkta kullandıkları kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlanmış olacak.

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