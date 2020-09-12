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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir Devlet Hastanesinde immün plazma tedavisi dönemi

İHA

Beyşehir Devlet Hastanesinde immün plazma tedavisi dönemi

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Yeni Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde 3.basamak erişkin yoğun bakımının da hizmete açılması sonrasında Covid19 tanısı konulan hastalar için immün plazma tedavisine de başlandığı bildirildi.
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, yaptığı açıklamada hastanede 3.basamak yoğun bakım biriminin de hizmete girmesinin ardından yoğun bakım hizmetlerinin en üst düzeye çıkmasını sağladıklarını vurgulayarak, sonrasında Covid19 tanısı konulan hastalardan gerekli olanlar için immün plazma tedavisine başladıklarını söyledi. Covid19 tedavisinde immün plazma tedavisinin de uygun hastalarda tedaviye önemli katkı sağlamakta olduğunu anlatan Dr.Küçükbuzcu, “Bu tedavinin mantığı Covid19 hastalığını geçirip iyileşen kişilerden aferez yöntemiyle elde edilen plazma konsantrelerinin alınıp, hastaya kullanılması esasına dayanmaktadır”dedi. Daha önce Covid19 dolayısıyla Beyşehir Devlet Hastanesinde yatmakta olup immün plazma tedavisi gerekenleri il merkezine göndermek durumunda kaldıklarını hatırlatan Dr.Küçükbuzcu, bunun önüne geçebilmek için yapılan çalışmalar neticesinde plazma tedavisinin de Beyşehir’de uygulanabilir hale geldiğini belirterek, “Bu bağlamda Covid19 tanısı alıp iyileşmiş vatandaşlarımızdan plazma bağışı için tarafımıza başvurmalarını ve bu konuda duyarlılıklarını istirham ediyoruz. Bu konuda katkısı olan hekimlerimize, sağlık personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yüksek akımlı oksijen tedavisi dönemi de başlıyor
Hastane Başhekimi Dr.Küçükbuzcu ayrıca, Covid19 salgını döneminde, hastalığı ağır geçiren vatandaşların yoğun bakımda artan oksijen ihtiyacını karşılayabilmek için hastane bünyesinde önümüzdeki günlerde yüksek akımlı oksijen tedavisi uygulamaya başlayacaklarını da müjdeledi. Bu cihazların temini yoluna gittiklerini anlatan Dr.Küçükbuzcu, yüksek akımlı oksijen tedavisinin Covid19 hastalığıyla mücadelede tedavi yöntemlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, “Covid19 hastalığında akciğer tutulumu olduğu zaman oksijen doygunluğu dediğimiz hastalarımızın oksijen saltrasyonu düşüyor. Bu hastalarda, oksijen seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Bunun çeşitli yolları var. Bunlardan birisi de yüksek akımlı oksijen tedavisi” dedi.
Makineler sayesinde tedavi uygulanarak hastaların oksijen düzeylerinin yükselmesinin sağlandığını ifade eden Küçükbuzcu, "Hastanemizde üçüncü basamak yoğun bakım birimimizin de faaliyete geçmesinin ardından başlayan immün plazma ve önümüzdeki günlerde başlayacak olan yüksek akımlı oksijen tedavisiyle beraber artık Covid19 tedavisinde Beyşehir Devlet Hastanemizin herhangi bir açığı kalmamış oluyor. Bu da Beyşehir için ve hastanemiz için çok olumlu bir gelişme. Vatandaşlarımızdan her ne kadar hastanemizde bu hastalığa karşı tedavide tüm imkanlara sahip olmuş olsak bile, yine de Covid19’a yakalanmamanın en önemli bir durum olduğunu belirtmekte yarar var. Bunun için maske, mesafe ve temizlik kurallarına vatandaşlarımız titizlikle uymalıdırlar” diye konuştu.

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