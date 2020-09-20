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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Bestil: "Şeker fabrikaları yaşatılmalı"

İHA

Ahmet Bestil: "Şeker fabrikaları yaşatılmalı"

Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği (KONPADER) Başkanı Ahmet Bestil, şeker üreticilerinin yaşayabilmesi için şeker fabrikalarının yaşatılması gerektiğinin belirterek, "Yaklaşık 3 milyon insan bu fabrikalar sayesinde evine ekmek parası götürüyor. Şeker fabrikalarına sahip çıkılmalıdır” dedi.
Devlete ait 15, özel sektöre ait 12, kooperatiflere ait 6 şeker fabrikası faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye için önemli bir stratejiye sahip olan ve pandemi sürecinde önemi daha fazla anlaşılan şeker fabrikaları üretmeye, ürettikçe büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 3 milyon insanın geçimini sağladığı sektör, daha fazla destek bekliyor.

“Şeker fiyatlarının arttırılması gerekir”
KONPADER Başkanı Ahmet Bestil, pancar taban fiyatında artışa gidilmesi gerektiğini söyledi. Pancar taban fiyatlarının henüz açıklanmadığını aktaran Bestil, “Şeker fabrikaları yaşamalı ki şeker pancarı üreticileri de yaşayabilsin. Şeker pancarı 3 milyona yakın pancar çiftçisini, ailesini ve 33 şeker fabrikasını ilgilendiren Türkiye'nin önemli endüstri ürünü ve fiyatları da çok kişiyi ilgilendiren önemli bir ekonomik meseledir. Geçen yıl Cumhurbaşkanımız pancar alım fiyatını ton başına 235 liradan 300 liraya yükselttiklerini söylemişti. Yapılan artış yaklaşık yüzde 28 oranındaydı. Bu yıl girdilerdeki artış nedeniyle aynı oranda zam yapılmış olsa 383 TL olması gerekir. Şeker fiyatları da aynı oranda arttırılmalıdır” diye konuştu.

“Pancar işleyen 33 şeker fabrikası var”
Ülkede şeker pancarı tarımının yaklaşık 350 binden fazla çiftçinin hayatını etkilediğini belirten Bestil, “Bu sektörde çalışan ve bitkinin yan ürünlerini değerlendirdiği kesimi de dâhil edersek ülke nüfusunun büyük bir kesimini içine alıyor. Şeker pancarı, bitkisel üretimle birlikte hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye ve hizmet sektörleriyle de iç içedir. Üretimin tarımsal sanayiye ham madde sağlaması yanında, işlenmiş temel gıda ürünleri tesisleri ile hem tarımda hem de sanayide istihdama önemli katkı sağlamaktadır. Bu bilinçle çiftçilerimiz yüksek verim ve kaliteli şeker pancarı yetiştiriciliği yapma gayreti içindedirler. Ülkemizde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye ait 25 fabrikadan 10'u 2018 yılında yapılan özelleştirme ihaleleri ile özel sektöre devredildi. Böylece devlete ait 15, özel sektöre ait 12 ve pancar kooperatiflerine ait 6 olmak üzere faaliyet göstermekte olan 33 pancar işleyen şeker fabrikası vardır. Mevcut duruma göre sektördeki payı kooperatif fabrikalarının yüzde 36,9, kamunun yüzde 35,5 ve özel sektördeki fabrikaların payı da yüzde 27,6'dır. Türkiye'nin 20202021 pazarlama yılında 2 milyon 700 bin ton şeker kotası vardır. Ülkemizin 3 milyon 151 bin tonu pancar şekeri ve 990 bin tonu nişasta bazlı şeker olmak üzere toplam 4 milyon 141 bin ton şeker üretim kapasitesi mevcuttur. Önemli bir endüstri bitkisi olan şeker pancarı 20192020 kampanyası 08.02.2020 tarihi itibariyle sona erdi. 32 fabrikada 18 milyon ton pancara karşılık 2,54 milyon ton kristal şeker üretildi. Üreticinin gelecek yıllarda da şeker pancarı ekiminden kaçmaması ve şeker fabrikalarının çalışır olması gerekir” şeklinde konuştu.
Şeker Pancarının stratejik bir ürün olduğunu da belirten Ahmet Bestil, “Pandemi sürecinde eğer şeker fabrikaları melastan etanol üretmemiş olsaydı, dışa bağımlı hale gelmiştik. Şeker fabrikaları bu yönüyle de çok önemli kuruluşlar” ifadelerini kullandı.

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