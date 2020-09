Başkan Altay'dan İtfaiyecilik Haftası mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 306. yılı ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında canı pahasına can kurtaran kahraman itfaiyecilerin İtfaiyecilik Haftası’nı kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla kahraman itfaiyeciler için bur kutlama mesajı yayımladı. İnsan hayatında en önemli konunun can ve mal güvenliği olduğunu belirten Başkan Altay, “İtfaiye Teşkilatımız da bu onurlu ve kutsal görevi yerine getirme anlamında çok önemli bir rol üstlenerek bizlere huzur ve güven veriyor. Başkasının canını kurtarmak için kendi canını hiçe sayan fedakar itfaiye çalışanlarımız, vatandaşın en zor anında yanında oluyor, onların sıkıntısını gidermek için canla başla mücadele ediyor. Bu zor ve meşakkatli meslek maalesef kaza riskini de içerisinde taşıyor. Bu zorlu görevde bütün itfaiyeci kardeşlerime kolaylıklar diliyorum, hepsine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Allah bütün görevlerinizi kazasız belasız şekilde tamamlamayı nasip etsin” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nın gönüllü itfaiyecilerle birlikte her zaman en hızlı ve donanımlı şekilde yangın, trafik kazası, göçük, su baskını, boğulma gibi olaylara anında müdahale etmek için 24 saat hazır olduğunu kaydeden Başkan Altay, “306. yılını kutladığımız İtfaiye Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde canı pahasına can kurtaran kahraman itfaiyecilerimizin İtfaiyecilik Haftası’nı kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Allah her daim yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.