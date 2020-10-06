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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni kalp kapakçığı ile bitkisel hayattan çıkıp felç riskini atlattı

İHA

Yeni kalp kapakçığı ile bitkisel hayattan çıkıp felç riskini atlattı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kalp kapakçığının çürümesiyle beynine pıhtı atması sonucu yürüme ve konuşma yetisini kaybeden, geçirdiği operasyon sonucu yaklaşık bir ay bitkisel hayatta kalan 71 yaşındaki kadın, yeni kalp kapakçığı ile felç riskini atlattı, tekrar yürüyüp konuşmaya başladı.
Akşehir ilçesinde kalp kapakçığının çürümesiyle beynine pıhtı atanması sonucu vücudunun sağ tarafı felç geçiren ve konuşma yetisini kaybeden 71 yaşındaki Hamiyet Yıldırım, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahale sonucu, yaklaşık bir ay bitkisel hayat sürecinin ardından, felç riskini atlatıp tekrar yürümeye ve konuşmaya başladı. Hamiyet Yıldırım’ın, gerçekleştirilen operasyonla kalp kapakçığı değiştirilerek kalbindeki enfeksiyon giderildi ve kalp damarlarına bypass yapıldı.

"Enfekte olan çürümüş olan kalp kapağı değiştirildi"
SÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Büyükateş yaptığı açıklamada, Hamiyet Yıldırım’ın daha önce geçirdiği kalp krizi sonrasında kalp damarlarından birine Konya’daki bir hastanede müdahalede bulunularak tedavi edildiğini söyledi. Taburcu olan Yıldırım’ın buna rağmen şikayetlerinin (halsizlik, yorgunluk, ateş) devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Büyükateş, “Hastamız bunun üzerine hastanemize müracaat etti. Yaptığımız tetkiklerde kalp içerisinde ciddi enfeksiyon odağının olduğu, kalp kapaklarından birinin tamamen çürüdüğü tespit edildi. Hastamızda o esnada enfekte materyalden beyine bir pıhtı attığını da tespit ettik. Pıhtı sonucunda geçirdiği felç nedeniyle sağ tarafı tamamen tutamaz hale geldi. Aynı zamanda da konuşmasını kaybetti. Bunun üzerine hasta acil olarak operasyona alındı. Ameliyatta enfekte olan çürümüş olan kalp kapağı değiştirildi. Enfeksiyon tamamen temizlendi. Aynı zamanda koroner arter hastası olduğu için kalp damarlarına da bypass yapıldı” dedi.

“Hastamız kendiliğinden gözlerini açmaya başladı"
Prof. Dr. Büyükateş, Yıldırım’ın başarılı bir operasyon geçirmesine rağmen ameliyat sonrası hiç uyanmadığını, yaklaşık bir ay derin bitkisel hayatta kaldığını aktardı. Bu esnada hastadan umudu kesmediklerini anlatan Prof. Dr. Büyükateş, “Sürekli olarak hastanın tedavisi ve bakımı yapıldı. Boğazından delik açılarak solunum cihazına bağlandı. Midesine indirilen hortumla beslenmesi ve damar yolundan beslenmesi sağlandı. Hastanın birkaç defa MR ve tomografisi çekildi. Ameliyat öncesi ve sonrası beyinde farklı, yeni bir hadisenin olmadığı izlendi. Fakat bitkisel hayat süreci, derin koma tablosu hiçbir şekilde izah edilemedi. Nöroloji tarafından da defalarca değerlendirilmesine rağmen hasta bir uyanıklık ve beyin fonksiyonu belirtisi göstermedi. İlginç olan; hasta bir ay sonra kendiliğinden gözlerini açtı. Uyanıklığı yavaş yavaş başladı. Zaman içerisinde de söylenen sözleri anlamaya başladı. Hastayı fizik tedavi ile birlikte rehabilitasyona aldık. Hasta, Allah’a şükür bugün ikinci ayında. Konuşması düzelmeye başladı. Sağ tarafındaki felci tamamen düzeldi. Kalpteki problem tamamen giderildi. Hastamız bugün kendisi ayağa kalkıp yürüyebilmekte, beslenebilmekte. Evine taburcu olacak duruma geldi. Hastamız, iki aylık çok ciddi bakım ve tedavi neticesinde bitkisel hayattan yeniden hayata bağlanmış oldu” diye konuştu.

“Tüm sağlık personeline teşekkür ediyoruz"
Hasta Yıldırım’ın oğlu Serdal Yıldırım, annelerinin ilk olarak yaklaşık 3 ay önce rahatsızlanarak, bayıldığını ifade etti. Bunun üzerine, Konya’daki bir hastaneye başvurduklarını, burada Hamiyet Yıldırım’ın kalp damarına stent takıldığını dile getiren Serdal Yıldırım, “Ameliyattan 5 gün sonra taburcu edildik. Belirli bir süre geçtikten sonra annemizin şikayetleri artarak devam etti. Bunun üzerine, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurduk. Annemiz, hastanede yapılan tetkik ve müdahaleler sonucunda, Mustafa Büyükateş hocamız ve ekibinin uzun uğraşlarıyla yaklaşık 2 aylık tedavi ile koma sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Kendisi şu an için herhangi bir ağrısı ve şikayetinin olmadığını söylüyor. Bu anlamda, annemizin ayağa kalkmasına vesile olan başta Mustafa Hocamız olmak üzere ekibine ve emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden” şeklinde konuştu.
Hasta Yıldırım’ın kızı Tülin Özbudak ise, bu süreçte umutlarını hiçbir zaman yitirmediklerini belirterek, “Mustafa hocamız ve ekibi, güzel bir ameliyat gerçekleştirdi. Annemiz ameliyat sonrasında bir ay hiç uyanmadı, bitkisel hayatta kaldı. Şükürler olsun, uyandı ve şimdi çok iyiyiz. Mustafa hocamızdan, ekibinden ve emeği geçen tüm sağlık personelinden Allah razı olsun. Sabrımızın sonu selamete çıktı” ifadelerini kullandı.

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