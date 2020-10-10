Bakan Kurum: “19 yıl boyunca; birçok kez dikenli yollardan geçtik”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Türk milletini nesne olarak görenlerden, oy deposu olarak görenlerden olmadıklarını belirterek, “Milletle yürüdük, yine milletimizle yürümeye devam ediyoruz. Tabi bu 19 yıl boyunca; birçok kez dikenli yollardan geçtik, sarp yokuşları tırmandık. Kapatma davalarıyla, karanlık vesayet odaklarıyla, faiz lobisiyle, kendisi içeride kökü dışarıda FETÖ’cü hainlerin, darbe teşebbüsleriyle mücadele ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da AK Parti Meram İlçe Kongresine katıldı. Harmancık Pazar yeri açılışı ve burada düzenlenen kongrede konuşan düzenlenen Bakan Murat Kurum, 19 yıl önce AK Parti’nin kuruluşuyla Türkiye’nin yıllardır hasretle beklediği, tarihin en güçlü siyasi hareketine kavuştuğunu söyledi.



“AK Parti’yle, gülmeyen yüzler gülmeye başladı”

AK Parti’nin Türkiye’nin en güçlü partisi olarak tarihi yürüyüşüne kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Bakan Murat Kurum, “Biz son seçimlerde ne dedik? Samimiyet, gayret ve tevazu. AK Parti’nin siyaset sahnesine adım attığı günden bugüne, hep samimi olduk, gayretli olduk. Türkiye’yi gerileten, milletimizin taleplerini erteleyenlerden olmadık. Cumhuru yok sayan bir Cumhuriyetçilik anlayışının karşısında durduk. Halksız bir halkçılık olmaz, milletsiz bir devletçilik olamaz dedik. AK Parti’yle, gülmeyen yüzler gülmeye başladı. Gelecek kaygısı yerini umuda bıraktı. Şanlı tarihimize hep sadık kaldık. Geleneklerimizi yaşattık, bu ülkenin kültürel dokusunu koruduk. Mazimizi okuduk, ders aldık, gelecek denilen o büyük denize, mazimizden yola çıkarak yelken açtık. Vesayetin yerini siyasete, ayrımcılığın yerini birliğe, küçük zümreciliğin yerini kuşatıcılığa biz teslim ettik. Bizim için hiçbir zaman ‘onlar veya diğerleri’ olmadı. Hep 83 milyon büyük ailemiz dedik” dedi.



“19 yıl boyunca; birçok kez dikenli yollardan geçtik”

Cefakar ve vefakar Türk milletini nesne olarak görenlerden, oy deposu olarak görenlerden olmadıklarını anlatan Bakan Kurum, “Milletle yürüdük, yine milletimizle yürümeye devam ediyoruz. Tabi bu 19 yıl boyunca; birçok kez dikenli yollardan geçtik, sarp yokuşları tırmandık. Kapatma davalarıyla, karanlık vesayet odaklarıyla, faiz lobisiyle, kendisi içeride kökü dışarıda FETÖ’cü hainlerin, darbe teşebbüsleriyle mücadele ettik. Dağda terörist, düzde şehir eşkıyası olan terör örgütleriyle mücadele ettik. Hiçbir zaman rabbimizden ve milletimizden ümidimizi kesmedik. ‘Karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu zamandır” dedik. Tekrar bismillah dedik. Bayrağımızı yine hep en yükseğe astık. Üzüldük. Kırıldık. Canımız yandı. Öyle vakitlerde, ‘beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan! sen öp seccadem!’ dedik; seccadelerimize sarıldık” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’nin karşısında Allah’tan gayrı hiçbir güç duramaz”

Her zorluğa rağmen mazlumların yanında olduklarını kaydeden Bakan Kurum, “Nerede bir mazlum varsa oraya koşan şanlı ordumuzla bir öldük, bin dirildik. Zalimlerin tepesine bindik. Tıpkı Mısır seferinden dönen Yavuz gibi, Sultan Alparslan gibi, Kanuni gibi, Fatih gibi; vatanımıza mazlumların sevinç gözyaşlarıyla döndük. Çünkü biz Büyük Türkiye’ye inandık, Geleceğin Güçlü Türkiye’sine inandık. Şimdi AK Parti’nin kalesi Konya’dan diyorum ki; Türkiye’nin karşısında Allah’tan gayrı hiçbir güç duramaz, bu oku kimse geri döndüremez” şeklinde konuştu.



“Büyük Türkiye şafağı sökmüştür”

Okun yaydan çıktığını belirten Bakan Kurum, “Müjdeler olsun; Büyük Türkiye şafağı sökmüştür. Vakit Türkiye’nin Vaktidir. Şimdi daha güçlü bir Türkiye istiyorsak, şehirlerimizi daha güçlü kılmamız gerekiyor. Konya bugün hamdolsun, Güçlü Türkiye’nin en güçlü şehirlerinin başında gelmektedir. 81 şehrimizde olduğu gibi, tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ecdadın emaneti, tarih ve kültür başkenti Konyamızı ihya etmek için de tüm çabamızı, tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Bu aziz şehre, bu şehrin vefalı, güzel insanlarına hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.



“Konya’da 12 millet bahçesi yapmak için canla başla çalışıyoruz”

İkisi Meram’da olmak üzere Konya’da 12 millet bahçesi, diğer taraftan Meram’daki millet bahçesine komşu olacak camimizi de 2023 yılına yetiştirmek için canla başla çalıştıklarını anlatan Bakan Kurum, “Bir yandan dar gelirli kardeşlerimiz için 657’si Meram’da olmak üzere Konyamızda 6 bin 435 sosyal konut inşa ediyor; Bir yandan da Gödene 804 konutluk projemizi tamamlıyoruz. Konyamızın bir köşesinde; Mevlana Türbesi’nin de içinde yer aldığı yeni ve büyük bir meydanı ülkemize ve dünyaya kazandırıyor; başka bir köşesinde Sultan SelimAziziyeKapu Cami tarihi aksını canlandırıyoruz. Tüm bunların yanında; Alaeddin Bulvarı’nda yürüttüğümüz projeyle Konya’nın tarihi dokusunu koruyoruz. Durmuyor, Sahib Ata Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için inşa çalışmalarımızı heyecanla sürdürüyoruz. Tabi biz biliyoruz ki; şehirlerin geleceği şehreminlerin, belediye başkanlarının kalemiyle yazılır. Bizim de; Konya’nın, Meram’ın geleceğinde imza niteliği taşıyacak cümlelerimiz var. İlk paragrafımızı yazmaya başladık. Dileğimiz hafızalarda ve gönüllerde iz bırakmak” ifadelerini kullandı.



"AK Parti Türkiye'de en büyük siyasi organizasyonlardan birisi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, tüm dünyanın yaşadığı korona virüs sürecinden dolayı kısıtlı katılımla bu süreci yürüttüklerini belirterek, AK Parti’nin Türkiye’de en büyük siyasi organizasyonlardan birisi olduğunu kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni yapılan Pazar yerinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Belediye olarak en büyük misyonumuz gençlere yeni sportif faaliyetler yürütmek. İnşallah bundan sonra da özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı yaşamaları adına bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Meram ilçemiz Aslında Konya’nın marka değerinin en yüksek ilçesi. Çünkü insanlar Konya’ya geldiklerinde Hazreti Mevlana’yı sonra da Meram’ı ziyarete gelirler” dedi.

Konya İl Başkanı Hasan Angı, düzenlenen kongrenin teşkilata ve Türkiye’ye hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan, AK Parti Meram ilçe Başkanlığında Mustafa Dolular yeniden göreve geldi.

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