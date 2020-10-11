Koronavirüsü yenen üniversiteli: Nefes alamamak çok kötüydü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsü yenen üniversiteli: Nefes alamamak çok kötüydü

DHA

Koronavirüsü yenen üniversiteli: Nefes alamamak çok kötüydü


Hasan DÖNMEZMuhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA (DHA)KONYA'da koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu olan üniversite öğrencisi Muhammet Berk Gavgalı (20), "Ben de diğer gençler gibi koronavirüsün bana bulaşacağını düşünmüyordum. Bulaşsa da çok kolay atlatacağımı sanıyordum. Ancak virüs bulaştıktan sonra ilerleyen zamanlarda durumum gittikçe kötüye gitmeye başladı. Nefes alamamak çok kötüydü" dedi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Berk Gavgalı, 2 Eylül'de koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla evde karantinaya alındı. 6 gün boyunca evde öksürük ve nefes darlığı çeken Gavgalı, durumunun kötüleşmesi nedeniyle Konya Numune Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 4 gün yoğun bakımda, 5 gün de serviste tedavisi yapılan Muhammet Berk Gavgalı, taburcu edildi.
'GENÇLERE KORONAVİRÜS BULAŞMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUM'
Gençlere koronavirüsün bulaşmayacağını, bulaşsa da kolaylıkla atlatabileceği düşüncesi olduğunu belirten Gavgalı şunları söyledi:
''Testimin pozitif olduğu zaman şoke oldum. Öncesinde ben de diğer gençler gibi, koronavirüsün bana bulaşacağını düşünmüyordum. Bulaşsa da çok kolay atlatacağımı düşünüyordum. Ancak virüs bulaştıktan sonra ilerleyen zamanlarda durumum gittikçe kötüye gitmeye başladı. Nefes alamamaya başladım, yataktan dahi çıkamıyordum. Hastaneye gittiğimde hemen yoğun bakıma aldılar beni 4 gün orada geçirdim. Yoğun bakım kısmı çok zorluydu. Özellikle psikolojik olarak çok zorladı. Çünkü etrafımda hep entübe hastalar var. Bunlar da insanın psikolojisini bozuyor. Doktorlar günde 8 kez ilaç veriyorlardı. Atlattım ama şu an psikolojim de düzelmiş değil. Beni en çok yoran kısmı psikolojik oldu. Akciğerlerim hala tam iyileşmiş değil. Yoğun bakımda günler çok zor geçiyor. Yapacak hiçbir şey yok. Sadece yatıyorsun. Yemek veriyorlar, ilaç veriyorlar. Yoğun bakıma gelen doktorlarla bile konuşamıyorsun. Benim için o 4 gün çok zorlu oldu. Çok yalnız hissediyordum kendimi. İyileşemeyeceğimi düşünüyordum, hep böyle gideceğini düşünüyordum."
'NEFES ALAMAMAK ÇOK KÖTÜYDÜ'
Hastanede geçirdiği süre boyunca yaşadıklarını anlatan Gavgalı, "Ben de çoğu genç gibi düşünüyordum. Ama öyle düşünmemeleri gerekiyor kesinlikle. Bu hastalık herkese bulaşabilir. Ben önceden sigara da kullanıyordum günde 1 pakete yakın içiyordum. Sigara içenler daha çok dikkat etmeli. Sadece yaşlıların değil, gençlerin de dikkat etmesi gerekir. İlk başta kendimi bu hastane sürecine hazırladığımı düşünüyordum. Ama gittiğimde durum öyle değildi. Kendimi çok kötü hissettim. Durumumun ciddiye gittiğini düşündüm. Zaten doktorların sadece gözlerini görebiliyorsunuz. Yeşil veya beyaz kıyafetler içinde oluyorlar. Onlarla da konuşamıyorsun. Bu insanı iyice kötüleştiriyor. Yataktan çıkamıyorsun, ayağa kalkamıyorsun sadece yemek yiyebiliyorsun. Öksürdüğümde nefesim kesiliyordu. Konuşmaya çalışıyordum öksürüyordum. Öksürünce nefesim kesiliyordu. Yemek çok zor yiyordum. Bazı günler yemek yiyemediğim bile oluyordu. Çünkü yutkunurken öksürüyordum. Öksürünce de yine nefes alamıyordum. Nefes alamamak çok kötüydü. Hastaneye gittiğim ilk günlerde akciğerimin yüzde 75´i kapanmış zaten" diye konuştu.
'KORONAVİRÜS SAĞLIKLI İNSANLARA DA ÇOK CİDDİ ZARAR VEREBİLİYOR'
Daha önce hiç kronik rahatsızlığının olmadığını belirten Gavgalı, ''Sadece diğer insanlardan farklı olarak sigara içiyordum. Başka bir hastalığa yakalansam hemen atlatırdım. Grip bile çok zor olurdum. Ama koronavirüs beni çok kötü etkiledi. Yoğun bakıma kadar giden ciddi bir süreçten geçtim. Şunu da görmüş olduk ki, virüs sağlıklı insanlara da çok ciddi zararlar verebiliyor" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Muhammet Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-11 10:53:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete ...
Bakan Kurum: “Konyamız, sağlık ve termal turizminin de başkenti olacaktır”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Konyamız, sağlık ve termal turizminin ...
Bakan Kurum: “19 yıl boyunca; birçok kez dikenli yollardan geçtik”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “19 yıl boyunca; birçok kez dikenli ...
Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi istişare toplantısı ...
Bakan Kurum, Konya’da özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Konya’da özel sektör temsilcileriyle bir ...
Bakan Kurum: "6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz"
Bakan Kurum: Müjdeler olsun, büyük Türkiye şafağı sökmüştür
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Müjdeler olsun, büyük Türkiye şafağı ...
Konyaspor’da izokinetik ve kuvvet testleri yapıldı
YEREL HABERLER Konyaspor’da izokinetik ve kuvvet testleri yapıldı
Hüyük'te korona virüs demetimi yapıldı
YEREL HABERLER Hüyük'te korona virüs demetimi yapıldı
Ereğli'de 21 bekçi daha göreve başladı
YEREL HABERLER Ereğli'de 21 bekçi daha göreve başladı
Konya’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Türkiye’nin ilk Güvenli Turizm Belgesi ‘Kafe Meram’a
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk Güvenli Turizm Belgesi ‘Kafe Meram’a
Konya’da 34 bin 190 adet ekstasy hap ele geçirildi Zehir tacirleri narkotik polisinden kaçamadı
YEREL HABERLER Konya’da 34 bin 190 adet ekstasy hap ele ...
Beyşehir’de hünnap meyvesi üretimi yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER Beyşehir’de hünnap meyvesi üretimi yaygınlaştırılacak
Op. Dr. Atabekoğlu: “Son zamanlarda meme kanseri sıklığının arttığını tespit ediyoruz"
YEREL HABERLER Op. Dr. Atabekoğlu: “Son zamanlarda meme kanseri ...
Konya’da kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da kaçak silah operasyonu
Konya'da 93 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Konya'da 93 kişi karantinaya alındı
Konya’da gösteri yürüyüşü gibi toplu etkinliklere Covid-19 yasağı
YEREL HABERLER Konya’da gösteri yürüyüşü gibi toplu etkinliklere ...
Konya'da yerli ve milli susamların ilk hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Konya'da yerli ve milli susamların ilk hasadı yapıldı
Çorap içine gizledikleri uyuşturucu hapla yakalandılar
YEREL HABERLER Çorap içine gizledikleri uyuşturucu hapla ...
Çorap içine gizledikleri uyuşturucu hapla yakalandılar
YEREL HABERLER Çorap içine gizledikleri uyuşturucu hapla ...
Konya’da iş yerlerine Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Konya’da iş yerlerine Covid-19 denetimi
Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari proje yarışması düzenleniyor
YEREL HABERLER Karapınar Güneş Santrali SCADA Merkezi için mimari ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X