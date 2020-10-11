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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Konyaspor yönetimi ve oyuncularla bir araya geldi

İHA

Bakan Kurum, Konyaspor yönetimi ve oyuncularla bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayacık’ta bulunan Konyaspor Tesisleri’ni ziyaret ederek oyuncularla ve yönetimle bir araya geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kahvaltı programında Kayacık Tesisleri’nde Konyaspor yönetimi ve futbolcularla buluştu. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Konyaspor’u hak ettiği yerde görmek istediklerini söyledi.

“Konyamızda her türlü alt yapımız ve altyapımız var”
Bu çerçevede önemli projeleri olduğunu söyleyen Bakan Murat Kurum, “Konyasporumuzu sürekli başarılar kazanacak ve altyapısıyla futbolcu üreten; bugün baktığınızda dünyanın 4 ülkesi Brezilya, Fransa, Arjantin ve Sırbistan futbolcu ihracı yapıyor. Oradaki birçok kulüp yıllık 50 milyon Euro düzeyinde futbolcu transferi yapıyor. Bu artık orada bir kültür haline gelmiş. Sanayi gibi bir sektör haline gelmiş. Dolayısıyla bizim Konyamızda her türlü altyapımız var. İnşallah Kayacığımızda o alt yapı tesislerini taşıyacağız” dedi.

“Kimsenin beklentisinin içerisine girmediği düzenli bir geliri olacak”
Altyapı tesisiyle ilgili çalışmaları Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağını anlatan Bakan Kurum, “Tatlıcak’taki 80 bin metrekarelik arazide de Konyasporumuzu düzenli gelirinin olduğu, artık orada kimsenin eline bakmadığı, kimsenin beklentisinin içerisine girmediği düzenli bir geliri olacak. Bu gelir sayesinde de inşallah sürekli kendini yenileyen, büyüyen, başarıdan başarıya koşan bir Konyaspor hayal ediyoruz. Bu çerçevede yatırımlarımızı kulübümüzle birlikte tüm belediyelerimiz sivil toplum örgütlerimizin destekleriyle yapacağız. İstiyoruz ki 3 sene önce Türkiye Kupası şampiyonu olan, Süper Kupayı alan ve ligde hep üst sıralar iddiası olan Konyasporumuzu yüzüncü yılda daha üst sıralarda görmek istiyoruz. Bu büyük aileyle futbolcularımızın, kulübümüzün yanındayız, destekçisiyiz. Her türlü desteği vermeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte de her türlü desteği vereceğiz. Salgın sürecinde taraftarlarımız bizlerle bir arada olamadılar. Ama heyecanla sizleri takip ediyorlar. Sizlerin bu süreçteki başarılarınız hakikaten onları çok mutlu ediyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler penaltı atışı yaptı.

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